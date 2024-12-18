亞當斯促撤受賄指控 法官駁回 維持明年4／21庭審

亞當斯希望檢方撤銷受賄指控，但遭法官駁回。圖為亞當斯在曼哈頓的紐約南區聯邦法院出庭。（路透）

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)的辯護團隊今年9月30日向提交法庭動議、要求撤銷其受賄指控。紐約南區聯邦法院法官何戴爾(音， Dale Ho)17日作出駁回請求的裁決，並維持明年4月21日的庭審開庭日期不變。

在今年9月，亞當斯被曼哈頓南區聯邦檢察官起訴，控受賄、電匯欺詐、非法接受外國捐款等五項罪名。起訴書指，亞當斯從擔任布碌崙(布魯克林)區長時起，就涉嫌與外國商人和包括土耳其 在內的外國政府官員存在利益交換，並涉嫌幫助土耳其官員向市消防部門「打招呼」，以規避漫長的消防檢查。他還被控在競選期間，涉嫌非法接受來自土耳其等外籍人員的「稻草人」捐款並以此獲得匹配資金。

亞當斯的首席律師斯皮羅(Alex Spiro)在法庭動議中，援引最高法院的最新判例，指官員受賄犯罪的成立標準已被限縮到「在任期間且必須構成直接利益交換」的範疇，而根據該判例，亞當斯在市長任期開始前接受土耳其方面的款待，不應構成受賄。斯皮羅還稱指控「充滿謊言」且「非常含糊」，因此要求檢方撤銷受賄指控。

法官何戴爾則在駁回動議的裁決中提到，檢方在起訴書中提出了令人信服的證據，可以支撐起受賄這一指控。而至於亞當斯是否利用職權為土耳其領事館進行利益輸送，「是個事實認定的問題，應由陪審團來裁決」。

亞當斯對所有聯邦指控均予以否認，並曾多次公開宣稱他遭到司法系統的不公對待，這一論調與曾經面臨數十項指控的當選總統川普 相似。川普在競選期間便開始與亞當斯相互表達同情，更在當選後公開表示會考慮赦免亞當斯。

此外，主持起訴的前紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)已辭職，以避免遭川普解雇，川普提名的新檢察官如能順利通過任命，對亞當斯案的前途也將構成變數。

本案將於明年4月21日開庭，而2025年的市長初選則定於明年6月，亞當斯的辯護團隊則認為，庭審將不利於亞當斯的選戰。