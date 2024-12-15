租賃費公平法半年後生效 租房免付仲介費 小房東憂租金漲

由於市長亞當斯(Eric Adams)在法案通過後30天內未採取任何行動，要求房東負擔仲介費的「FARE法案」14日自動成為法律。(記者范航瑜／攝影)

由於市長亞當斯(Eric Adams)在法案通過後30天內未採取任何行動，此前由市議會通過、要求房東 負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(Fairness in Apartment Rental Expenses Act，又稱FARE法案)14日自動成為法律，並將於180天後生效，未來租戶租房將無須再負擔仲介費。

市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，期待市長「毫不延遲」地執行此法案，兌現對工薪階層紐約人的承諾。雖然市長此前公開反對，但在市議會以壓倒性多數通過法案後，他選擇不簽署，以避免與議會的對抗。

「FARE法案」由布碌崙(布魯克林)市議員奧賽(Chi Osse)提出。該法案要求經紀費由聘請仲介的一方支付，即房東需承擔刊登出租房源的相關費用。據市議會數據，紐約市超一半的家庭屬於「租金 負擔過重」，即房租超過收入的30%。此外，租房時的額外支出，如保證金、信用報告費及仲介費，都加重了租戶的經濟壓力。

支持者認為此法案將為租戶節省開支，但也引發小房東及仲介群體的擔憂。紐約小房東代表陳鴻耀認為，房東負擔仲介費可能導致租金上漲，最終影響租戶。「法案最終可能無效，難以達到預期效果。」

華人房東權益倡導人士譚瑩瑩則擔心，仲介業者或將成為受打擊最大的群體。「為了避開仲介費，房東可能會轉向使用Zillow、StreetEasy等網路平台自行出租房屋，導致仲介業者客源流失。」

唐人街住客協會組織總監沈悅欣表示，由豪華地產開發商主導的房東聯盟將會不擇手段來維護自身利益，「我們的首要目標是保護並擴大租金穩定，確保沒有人因租金上漲，或隱藏的仲介費用而受影響。」

一位多年居住紐約的陳先生表示，除了仲介費，很多華人留學生都為之苦惱的還有「擔保費 」。該費用通常要求租客收入到達一定的水準，對無收入的留學生而言，擔保費成了一筆逃不過的款項。陳先生還表示，很多學生在租房時常常遇到「免仲介費」，「但其實不是真正的免費，通常是一些財大氣粗的高級公寓招攬客源的方式」。

紐約市是美國少數允許房東將仲介費轉嫁給租戶的城市之一。2020年，州府曾試圖禁止強制性仲介費，但因房地產行業提起訴訟而被法院撤銷。奧賽從去年起多次推動「FARE法案」，並最終通過。