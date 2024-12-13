法拉盛全年犯罪率降5% 109分局長：持續努力

分局職員羅賓森(Horace Robinson)(圖中)因成功安撫一名有自殺傾向且因重罪被通緝的嫌犯，獲得「年度傑出公民成員」獎。(記者尤昱程╱攝影)

紐約市 警局109分局近日舉行年終警民會暨感恩派對，回顧年度治安成果，並向多名表現卓越的警員與社區成員頒獎。局長科爾曼(Kevin Coleman)表示，公共安全需要警民共同努力，呼籲居民繼續支持警方工作。

科爾曼說，截至目前，109轄區的犯罪率相比去年同期下降了5%，他呼籲社區民眾信任警方，提供目擊證詞、視頻證據等，從而進一步提升公共安全。他也提醒居民在假日期間提高警覺，注意財物安全，並警惕詐騙行為。

此外，科爾曼還透露，分局接下來將加強打擊常被用作犯罪工具的非法電單車的使用。分局警員在巡邏時若發現未註冊車牌的電單車，將會攔停和盤查。他也建議民眾儘快為電單車辦理註冊。

活動中，科爾曼向多位在維護治安中表現突出的警員與職員頒發獎項。其中，分局職員羅賓森(Horace Robinson)因成功安撫一名有自殺傾向且因重罪被通緝的嫌犯，並協助警方安全逮捕對方，獲得「年度傑出公民成員」獎。

此外，兩位社區協調警官羅德里格斯(Mark Rodriguez)與謝里登(Chris Sheridan)因改善莫瑞丘(Murray Hill)長島鐵路 車站周邊治安問題而受到表彰。他們透過多次聯合執法行動，有效減少了該地區的騷擾行為，顯著提升了居民的生活品質。