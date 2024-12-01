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「大湖效應」帶來強降雪 多地進入緊急狀態

記者范航瑜╱紐約報導
據國家氣象局觀測，目前氣溫比往年同期平均氣溫低十度，大雪和嚴寒天氣對多地交通與日常生活造成嚴重影響。圖為示意圖。(美聯社)
據國家氣象局觀測，目前氣溫比往年同期平均氣溫低十度，大雪和嚴寒天氣對多地交通與日常生活造成嚴重影響。圖為示意圖。(美聯社)

感恩節假期接近尾聲，紐約州就迎來了大湖效應帶來的降雪和低溫。州長霍楚(Kathy Hochul)11月30日宣布，阿勒格尼郡(Allegany)、伊利郡(Erie)等11個郡進入緊急狀態，部分道路封閉。據國家氣象局觀測，目前氣溫比往年同期平均氣溫低十度，對多地交通與日常生活造成嚴重影響。

氣象預測顯示，因大湖效應帶來的降雪將持續至12月2日(周一)。降雪最強時段預計出現在12月1日(周日)清晨和晚間至12月2日(周一)清晨，紐約西部(Western New York)與北部地區將迎來另一輪強降雪，降雪速率每小時可達一至三吋，局部最強雪帶甚至可能達到每小時四吋。暴雪累積將使當地積雪深度達到四至六吋，對道路通行和民眾出行構成重大挑戰。

霍楚表示：「面對這場大湖效應暴風雪，我敦促受影響地區的紐約人保持警惕，非必要不出行。請遵守州府發布的旅行警告，確保安全。讓我們攜手應對這場風雪挑戰。」

大湖效應(Lake Effect)是秋冬季節的常見現象，當冷空氣經過相對溫暖的湖面時，湖水加熱空氣並產生強對流，導致暴風雪。伊利湖(Lake Erie)目前水溫約華氏50度，比往年同期高出約6度，這樣的湖水溫暖度可能加劇降雪強度並延長降雪時間。隨著進入12月，紐約州可能迎來更多類似「湖效雪」(Lake Effect Snow)。

紐約市暫未受到大湖效應影響。但儘管周末天氣晴朗，紐約市的氣溫在夜間還是降至冰點以下，本周末預計是自今年3月初以來最冷的周末。國家氣象局指出，周末最低氣溫將降至華氏20度左右，比往年同期平均氣溫低約十度，寒冷天氣將持續至下周。

由於暴雪和低能見度影響，紐約州多地區已發布旅行警告。紐約州高速公路管理局(The New York State Thruway Authority)建議駕駛者下載同名的官方移動應用程式，即時獲取交通狀況、路況攝影機畫面和導航輔助，確保出行安全。

紐約州 紐約市 暴風雪

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