曼哈頓隨機捅人華男亡 警員批現行保釋法

曼哈頓隨機捅人案致三死，市長亞當斯指存有「嚴重疑問」。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓 18日發生連環殺人案件，一位遊民 持刀行兇殺害三人，其中一人為華裔；紀錄顯示，嫌犯有大量犯罪史，令市長亞當斯 (Eric Adams)對其仍能自由行動存有「嚴重疑問」，有警員也對現行保釋法表示不滿。

警方表示，被捕嫌犯里維拉(Ramon Rivera)被指控犯有三項一級謀殺罪，現年51歲的他為一位遊民，市府紀錄顯示，里維拉上個月因盜竊和襲擊指控入獄後被釋放。對此，市長亞當斯表示，對此人為何仍在街頭存有「嚴重疑問」，且其存在「嚴重的心理健康問題」。

亞當斯在案發當天表示，本案是「刑事司法系統和心理健康系統繼續讓市民失望的顯著案例」；有無法具名的警員也說，這起刺殺事件是現行保釋制度所造成悲劇性結果的「又一明證」，而警方也感到憤怒和無奈。

知情人稱，里維拉在紐約市至少被逮捕八次，最近一次是10月在曼哈頓因盜竊被捕。儘管如此，法官隨後批准了對他的無保釋放，警員表示，這便「等於不需承擔任何後果即可離開」，令人「無法理解和接受」。

法庭記錄顯示，此盜竊案原發生在2023年12月，里維拉在翠貝卡(Tribeca)的商店中偷走價值近1500元的廚具。他原需在12月4日再次出庭。

擁有聯邦法庭執照的律師李振平表示，如今「幾乎所有的輕罪和相當多的非暴力重罪」均符合無保釋放的要求，其與近年來的改革有關。他說，儘管無保釋放已存在很長時間，但保釋法改革「擴大了」適用範圍，使得「很多原本可以爭論是否符合保釋金資格的指控變成了無保釋放，且很多時候甚至無法爭論」。

李振平強調，對於符合無保釋放資格的案件，法官並無法做出其它裁量，但若嫌犯在獲無保釋放後，再次因符合無保釋放的罪行被捕，檢方則可申請設立保金，且法官有權利聽取並決定。他說，在保釋法改革於2020年生效後，相關法律進行了部分修訂，朝回「保守的方向發展」，移除了部分無保釋放的案件。