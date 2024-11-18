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曼哈頓堵車費1/5重啟 2031年漲回15元

記者許君達╱紐約報導
根據最新的官方文件，曼哈頓堵車費計畫將於明年1月5日重新開徵，初期價格9元，此後每三年漲價3元，至2031年漲回原計畫的15元。(記者許君達╱攝影)
根據最新的官方文件，曼哈頓堵車費計畫將於明年1月5日重新開徵，初期價格9元，此後每三年漲價3元，至2031年漲回原計畫的15元。(記者許君達╱攝影)

在州長霍楚(Kathy Hochul)上周宣布將降價重啟曼哈頓堵車費計畫後，MTA董事會計畫於18日進行表決，預計新計畫將獲得通過；根據官方文件，新的收費標準為每車次9元，但此後每三年漲價一次，到2031年重新達到每車次15元的標準。

MTA董事會文件顯示，堵車費將於明年1月5日開始徵收。在最初的三年內，每輛車每次進入曼哈頓60街以南的收費區將被收取9元。第一次漲價定於2028年，屆時每車次的堵車費價格將漲至12元，而到2031年，價格將再次上漲至15元。據報導，MTA董事會將於18日對此方案進行表決，預計將獲得無異議通過。

曼哈頓堵車費原計畫從今年6月底開始徵收，但霍楚在6月初突然叫停該計畫，霍楚稱堵車費會增加民眾的經濟負擔，但坊間普遍認為此舉是在為民主黨的選戰服務。民主黨在11月的大選中敗北後，霍楚又突然宣布將重啟堵車費，但價格在原計畫的基礎上降低了40%。

由於新的收費計畫需要重新經過聯邦的批准，而當選總統川普明確表示反對收費並承諾將會否決該計畫。而根據州府和MTA的新時間表，他們將搶在現任聯邦政府和國會任期結束前爭取獲得批准，如果進行順利，堵車費將於1月5日開徵，而川普則將於1月20日就任新一屆總統。

根據原有計畫，MTA將利用堵車費收入填補價值150億元的財政漏洞，並將其用於融資計畫以籌集未來的資金。霍楚表示，新計畫雖然收費有所降低，但仍能籌集到原計畫的150億元資金，但她沒有詳細闡明如何實現這一目標。

堵車費 霍楚 MTA

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