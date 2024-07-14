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布碌崙庇護所 爆2住客染麻疹病毒

記者顏潔恩／紐約報導
市健康與心理衛生局強調，接種疫苗是預防麻疹病毒的最佳方法。(美聯社)
市健康與心理衛生局強調，接種疫苗是預防麻疹病毒的最佳方法。(美聯社)

紐約市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)13日表示，布碌崙(布魯克林)有移民庇護所傳出兩名住客確診麻疹病毒，目前正採取行動，遏止病毒擴散；麻疹病毒可隨空氣傳播，患者恐出現發燒、咳嗽等症狀，對嬰兒、孕婦、免疫力低弱者可能造成嚴重影響甚至喪命，最有效防治則是接種疫苗

據悉，位於克林頓丘(Clinton Hill)Hall街47號的「人道主義緊急響應和救援中心」(HERRC)於去年開業，最多可容納1400名成年人，但13日被當局指出，有兩名同住在同一樓層的住客確診麻疹病毒；當前工作人員正集中精力，遏止病毒在該樓層傳播；「有關人員正在協調確保任何接觸過病毒的人，都能獲得所需的支持和資源」。

當局也透露，與感染者密切接觸過、且未向市府提供接種疫苗紀錄的住客，將會接受血清檢測，以確保他們具備免疫力，若發現對麻疹病毒沒有免疫力，將會被安排隔離21天。

聯邦疾病防治中心(CDC)，麻疹症狀通常在接觸傳播源後的10至12天出現，包括發燒、咳嗽、流鼻水、和出現皮疹等，雖然最終有些症狀會消失，但仍可能會對人體健康造成嚴重的影響甚至喪命，特別是嬰兒、孕婦、及免疫功能低下的人；當感染者咳嗽或打噴嚏時，病毒將隨著空氣傳播。

市衛生局局長長瓦桑(Ashwin Vasan)則在聲明中強調，接種麻疹、腮腺炎(Mumps)、德國麻疹(Rubella)疫苗均有助於預防病毒傳播；對於麻疹而言，最佳的預防方法就是打疫苗，鼓勵尚未接種的人立即聯繫醫療機構，了解有關程序。

當局也指，雖然麻疹是一種傳染性極強的病毒，但由於大多數紐約人都已接種了疫苗，所以對社區造成的風險很低。

疫苗 免疫力 聯邦疾病防治中心

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