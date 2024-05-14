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紐約客談／商家應常查讀卡機上盜卡裝置

紐約客談

最近一段時間，華社有關糧食券被盜用的消息又如雨後春筍般多了起來。是春暖花開，盜賊的手腳更靈便，心思更活躍了，還是現在室外活動多，小偷更需要錢了？這些當然都不是原因，關鍵的問題在於，現在依然沒有有效方法來發現盜竊糧食劵信息的裝置。不過，布碌崙(布魯克林)剛發生的一起案例，或許可以為飽受糧食券被盜用之苦的華社，提供一點借鑒。

有消息稱，上周五，在弗萊布什(East Flatbush)一家出售猶太食物的超市內，有一名嫌疑人被發現正悄悄將一個盜竊糧食卡信息的裝置插入超市的讀卡機。消息沒有提供更多細節，比如這到底是一種什麼樣的裝置，有多大，什麼形狀，具體放在什麼地方，以及嫌疑人是否被抓等，但有一點可以肯定，盜取糧食劵信息的是一種外掛的裝置，是可以被發現的。

這起事件發生後，另外幾家商店在對讀卡機進行檢查後，也發現了小偷安裝的盜卡裝置，並且成功摘除了盜卡裝置。這給深受糧食劵盜用問題困擾的華社一個重要提醒。各華裔商家應該定期開展嚴格的自查，看看自家超市或商店的讀卡機，是否已經被做了手腳。如果有商家發現盜竊裝置，一定要與其他商家分享，讓更多商家知曉。華社還應該主動與警方聯繫溝通，這樣不僅能更多了解有關盜卡裝置的信息，也能知道發現了如何處置。對於糧食券持有者來說，應該時時查看餘額，如果發現被盜用，應及時向有關部門報告，以減少損失。如果真這樣做，相信華社糧食卡被盜用的現象會顯著下降。

糧食劵對於真正的低收入家庭而言，是一筆救命錢，這最終也是納稅人付的錢，沒有人可以認為這件事事不關己。

糧食券 低收入 布碌崙

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