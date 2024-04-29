配合堵車費 紐約市內通勤鐵路折扣擬加大

MTA計畫在7月1日提出市內通勤鐵路票價優惠計畫，在紐約市區內，於長島鐵路、北線鐵路任意車站之間通勤的乘客，將可享受10%的月票優惠。(MTA提供)

曼哈頓將從6月30日(周日)起開徵堵車費 ，大都會運輸署(MTA )計畫推出一項市內通勤鐵路票價優惠計畫作為配套措施，鼓勵市民多乘公共交通工具。而對於乘坐地鐵和公車的乘客來說，個人隱私則會收到一項新禁令的保護。

據報導，MTA董事會將於本周之內批准這項為期一年的試點計畫。計畫將於堵車費生效後的第二天、即7月1日(周一)開始施行，包括在紐約市區內，於長島鐵路 (LIRR)、北線鐵路(Metro-North)任意車站之間通勤的乘客，將可享受10%的月票優惠。

屆時，從曼哈頓往返皇后區東部各站的月票價格將從220元降至198元，往返布朗士北部各站的票價將從199.75元降至180元。

MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)表示，本輪降價計畫是兩年之內的第二次。2022年3月，MTA所屬的通勤鐵路月票已進行過一次全網10%的打折優惠，本次會將紐約市內的通勤價格在此基礎上再降10%。

不過，與周邊地區的通勤乘客相比，紐約市內居民的通勤成本即使經過了兩次折扣，依舊居高不下。例如，曼哈頓從賓州車站(Penn Station)出發前往同為郊區交通樞紐的皇后區牙買加(Jamaica)與新州紐瓦克市(Newark)距離幾乎相等，但新澤西捷運局(NJ Transit)通勤火車當前的月票票價僅為152元，遠低於一折再折後的長島鐵路月票。

MTA未透露新折扣計畫將花費的具體成本情況，但據報導，這筆資金將從為了彌補堵車費對市民造成不便的專門基金「外區交通帳戶」(Outer Borough Transportation Account)提取。

而對於給MTA造成持續收入流失的逃票行為，全新通過的州預算案則未能給出良方，反而給MTA上了一道「緊箍咒」，禁止其使用包括人臉識別在內的生物識別技術監視乘客。