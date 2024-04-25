哥大2名挺巴示威學生 承認不知自己在抗議什麼

兩名22日到紐約大學參加挺巴勒斯坦示威的學生，在接受訪問時直言不諱地說，她們不知道抗議的理由。(擷自X@Rudy W. Giuliani)

兩名22日到紐約大學 參加挺巴勒斯坦示威的學生，在接受訪問時直言不諱地說，她們不知道抗議的理由。

這兩名據稱是哥倫比亞大學 的學生表示，有人告訴她們到紐約大學支持示威。

前紐約市 長朱利安尼將這支影片上傳X平台後，不到一天已逾370萬瀏覽。

🚨VIDEO: A REAL interview we had at NYU:



QUESTION: "Why are you protesting?"



PROTESTER #1: "I don't know. I'm pretty sure there's something about Israel [turns to other person] Why are we protesting?"



PROTESTER #2: "I wish I was more educated."



PROTESTER #1: "I'm not either." pic.twitter.com/8aB2ZoTCCk — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) April 24, 2024

「我想主要目的是支持巴勒斯坦，並要求紐約大學…其實我不知道紐約大學做了什麼，但我確信…」第一位受訪學生說到語塞，然後轉頭問她的朋友，「妳知道紐約大學學生在抗議什麼嗎？」

她的朋友回答：「關於什麼？」

第一位受訪者說：「關於以色列。我們來紐約大學抗議什麼？」

她的朋友說：「我希望我知道。」

第一位受訪者接著說：「是啊，我也不曉得。我們從哥倫比亞大學過來的，有人說紐約大學那邊需要更多人手過去支持，我聽說現場有很多警察，有人說情況變得危險了。」

當晚紐約大學的抗議集會持續到深夜，有上百名示威者被捕，數名警察被玻璃瓶擊中，一名警察被椅子砸到腦部。

在哥倫比亞大學自17日掀起占領校園的挺巴反以示威後，這股風潮已蔓延至全國多所名校。紐約市25日最新狀況包括反以色列學生在紐約市立大學(CUNY)城市學院(CCNY)中庭升起巴勒斯坦國旗，以及示威者占據流行時裝設計學院(FIT)一樓大廳。

‼️ALL OUT TO CCNY‼️ the Gaza Solidarity Encampment is holding strong despite threats from CUNY admin and NYPD to attack the students and sweep the area pic.twitter.com/2yQJLccOnq — Within Our Lifetime (@WOLPalestine) April 25, 2024

Students at FIT have just taken over the museum building and set up a Gaza Solidarity Encampment 🇵🇸🫡 pic.twitter.com/G6LkcNem4r — Gerard (@GerardDalbon) April 25, 2024

影片來源：世界新聞網 一洲焦點