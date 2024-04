哥大2名挺巴示威學生 承認不知自己在抗議什麼

兩名22日到紐約大學 參加挺巴勒斯坦示威的學生,在接受訪問時直言不諱地說,她們不知道抗議的理由。

這兩名據稱是哥倫比亞大學 的學生表示,有人告訴她們到紐約大學支持示威。

前紐約市 長朱利安尼將這支影片上傳X平台後,不到一天已逾370萬瀏覽。

🚨VIDEO: A REAL interview we had at NYU:



QUESTION: "Why are you protesting?"



PROTESTER #1: "I don't know. I'm pretty sure there's something about Israel [turns to other person] Why are we protesting?"



PROTESTER #2: "I wish I was more educated."



PROTESTER #1: "I'm not either." pic.twitter.com/8aB2ZoTCCk