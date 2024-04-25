哥大挺巴學運領袖：猶太復國主義者都沒資格活著

哥倫比亞大學挺巴學運領袖詹姆斯(Khywani James)在一支影片中，說「猶太復國主義者都沒有活著的資格」。(擷自Ｘ＠Documenting Jew Hatred on Campus)

哥倫比亞大學 挺巴學運領袖詹姆斯(Khywani James)在一支影片中，說「猶太 復國主義者都沒有活著的資格」。

猶太復國主義是指支持或認同猶太人於以色列重建猶太家園的觀念。

影片中，詹姆斯說：「就像納粹沒有資格活著、法西斯主義沒有資格活著，猶太復國主義者根本不應該活在這個世界上。」

⚠️One of the leaders at the Columbia University encampment: “Zionists don’t deserve to live.”



WHAT THE FUCK?!



That despicable individual had the audacity to claim that 95% of the Jews ought to be exterminated.



pic.twitter.com/rYFMYkkrnr — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) April 25, 2024

詹姆斯是哥倫比亞大學占領校園行動的帶頭者及主要發言人之一，在此次挺巴學運中，經常扮演帶動群眾喊口號的角色。

有哥大學生表示已向校方舉報詹姆斯，但至今未看到校方有所作為。

據NewsNation報導，詹姆斯上周三對記者表示：「只要遵守社區準則，任何人都可以進入我們的營地，最重要的是我們不允許任何形式的歧視或偏執。」

但周日當有三名猶太學生走入人群，詹姆斯就高聲宣布：「有猶太復國主義者入侵我們的營地，」接著他指示現場示威者手牽手組成人鏈，「大家一起向前邁出步伐，這樣我們就可以將他們趕出去。」

詹姆斯曾任波士頓 學校委員會學生代表，從高中時期就以參與抗議運動聞名；據地方媒體Bay State Banner在2021年對詹姆斯的採訪，他是加勒比海非裔，在波士頓多徹斯特(Dorchester)長大，母親在他12歲時亡故，之後他與阿姨及兩個表兄弟同住。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點