哥大挺巴學運領袖：猶太復國主義者都沒資格活著

哥倫比亞大學 挺巴學運領袖詹姆斯(Khywani James)在一支影片中,說「猶太 復國主義者都沒有活著的資格」。

猶太復國主義是指支持或認同猶太人於以色列重建猶太家園的觀念。

影片中,詹姆斯說:「就像納粹沒有資格活著、法西斯主義沒有資格活著,猶太復國主義者根本不應該活在這個世界上。」

⚠️One of the leaders at the Columbia University encampment: “Zionists don’t deserve to live.”



That despicable individual had the audacity to claim that 95% of the Jews ought to be exterminated.



