我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長榮Hello Kitty機要來舊金山了 聯手巨人隊推活動

紐約法拉盛經營20幾年 長江超市25日起暫歇業

哥大挺巴學運領袖：猶太復國主義者都沒資格活著

世界新聞網王若馨／即時報導
哥倫比亞大學挺巴學運領袖詹姆斯(Khywani James)在一支影片中，說「猶太復國主義者都沒有活著的資格」。(擷自Ｘ＠Documenting Jew Hatred on Campus)
哥倫比亞大學挺巴學運領袖詹姆斯(Khywani James)在一支影片中，說「猶太復國主義者都沒有活著的資格」。(擷自Ｘ＠Documenting Jew Hatred on Campus)

哥倫比亞大學挺巴學運領袖詹姆斯(Khywani James)在一支影片中，說「猶太復國主義者都沒有活著的資格」。

猶太復國主義是指支持或認同猶太人於以色列重建猶太家園的觀念。

影片中，詹姆斯說：「就像納粹沒有資格活著、法西斯主義沒有資格活著，猶太復國主義者根本不應該活在這個世界上。」

詹姆斯是哥倫比亞大學占領校園行動的帶頭者及主要發言人之一，在此次挺巴學運中，經常扮演帶動群眾喊口號的角色。

有哥大學生表示已向校方舉報詹姆斯，但至今未看到校方有所作為。

據NewsNation報導，詹姆斯上周三對記者表示：「只要遵守社區準則，任何人都可以進入我們的營地，最重要的是我們不允許任何形式的歧視或偏執。」

但周日當有三名猶太學生走入人群，詹姆斯就高聲宣布：「有猶太復國主義者入侵我們的營地，」接著他指示現場示威者手牽手組成人鏈，「大家一起向前邁出步伐，這樣我們就可以將他們趕出去。」

詹姆斯曾任波士頓學校委員會學生代表，從高中時期就以參與抗議運動聞名；據地方媒體Bay State Banner在2021年對詹姆斯的採訪，他是加勒比海非裔，在波士頓多徹斯特(Dorchester)長大，母親在他12歲時亡故，之後他與阿姨及兩個表兄弟同住。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

猶太 波士頓 哥倫比亞大學

上一則

被拒絕也是祝福…亞裔網紅未被UCLA錄取 影片爆紅

延伸閱讀

NBA／湖人首輪將再戰金塊 詹姆斯：我們都知道有多難

NBA／湖人首輪將再戰金塊 詹姆斯：我們都知道有多難
NBA／詹皇、柯瑞和KD夢幻合體 美國男籃奧運12人名單確定11人

NBA／詹皇、柯瑞和KD夢幻合體 美國男籃奧運12人名單確定11人
NBA／詹姆斯大三元湖人鎖定第8 鵜鶘免打附加賽夢碎

NBA／詹姆斯大三元湖人鎖定第8 鵜鶘免打附加賽夢碎
NBA／「詹皇障礙」+1 連20年場均25分 罰球命中數史上第3

NBA／「詹皇障礙」+1 連20年場均25分 罰球命中數史上第3

熱門新聞

雖然社安碼已經倒背如流，有些時候還是需要出示社會安全卡(Social Security card)紙本證件。（路透）

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

2024-04-19 11:33
在太空飛行46年的旅行者1號探測器，因故障與地球斷訊數月，23日經遙控修復，NASA再度收到它傳回的數據，它單向傳輸一次訊號需要22.5小時，是目前飛行最遠的太空探測器。（圖片取自NASA）

斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號

2024-04-23 22:10
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

2024-04-23 12:17
華盛頓州亞裔婦產科醫生謝武林((Vulihn Ta，音譯)。(擷自LinkedIn)

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

2024-04-21 16:01
全球首富貝佐斯(右)的未婚妻羅倫·桑切斯(左)因穿著一襲低胸露肩緊身禮服出席白宮國宴，引發爭議，褒貶不一。(美聯社)

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

2024-04-19 14:48
國會即將通過封禁TikTok法案。一名男子上周在紐約市庭審川普的法院外，舉牌「釋放TikTok」，試圖引起注意。(美聯社)

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

2024-04-20 20:02

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬