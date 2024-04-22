堵車費將至 州府將嚴打規避過路費

州議會通過新財年預算，將嚴打逃避路橋費者。(路透)

根據州議會日前批准州預算 ，其中一項法案擬嚴打那些為了偷逃路橋費而遮擋車牌的駕駛員，處罰包括罰款甚至可能被吊銷車輛註冊。

大都會運輸署(MTA )預計將於6月開始收取堵車費 ，對進入曼哈頓60街以下的車輛徵收15元的通行費。因為用遮擋車牌來逃避路橋費的現象不斷氾濫，為了遏制這種現象，更為了防止開車者在6月份以後逃避堵車費，今年剛通過的州預算中，有一部分資金專門用來更嚴厲地打擊偷逃路橋費者。

新的州預算案對那些用玻璃或其他材料遮擋車牌，使攝像頭無法讀取車牌號碼，以及那些刮掉部分車牌的駕駛規定了新的處罰措施。根據法案，任何被發現違反此項規定者都必須交出遮擋物，並被處以100到500元不等的罰款。如果一名駕駛員在五年內三次以上因遮擋車牌而被定罪，有關部門可以暫時吊銷其車輛註冊。

據MTA估計，其道路、橋梁和隧道每年因逃費造成損失約5000萬元。公民預算委員會(Citizens Budget Commission)上個月公布的一份報告表明，去年市交通局因駕駛遮擋車牌以逃避自動攝像頭罰單而造成的損失超過1億元。布朗士區州眾議員布爾戈斯(Kenny Burgos)說，應該確保我們有一個比較完善的，對所有人都公平的系統。

維權組織「乘客聯盟」(Riders Alliance)的政策主任珀爾斯坦(Danny Pearlstein)認為，新規定是朝著正確方向邁出的一步，但他認為有關部門不僅要吊銷車輛註冊，而且如果有必要，還應該扣押車輛，因為開車遮擋車牌的人也會駕駛被吊銷註冊的車輛。珀爾斯坦說，州市府必須使用一切可資利用的手段，為收取堵車費做好準備。