我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

疑鼠尿傳播 紐約「鉤端螺旋體病菌」病例激增 嚴重可致腎衰竭、腦膜炎

記者張心／紐約報導
紐約市「鉤端螺旋體病菌」病例近日激增，疑透過老鼠尿液傳播。(pixabay)
紐約市「鉤端螺旋體病菌」病例近日激增，疑透過老鼠尿液傳播。(pixabay)

紐約市「鉤端螺旋體病菌」(Leptospirosis)病例近日在全市迅速蔓延，疑透過老鼠尿液傳播，民眾接觸後細菌，透過傷口、眼睛、口等進入體內，經過5至14天的潛伏期，可能出現發燒、頭痛等症狀，嚴重者恐導致腎衰竭、腦膜炎。

根據市衛生局(DOH)提供的資料，鉤端螺旋體病因感染動物尿液引發，在紐約主要為接觸老鼠尿而傳播，人類及動物都有可能傳染。

該疾病的傳播渠道主要為遭汙染的水、土壤、食物等，與之產生接觸後的人類和動物，細菌會通過其傷口、眼睛、嘴巴、鼻黏膜等進入身體，導致發燒、頭痛、寒顫、肌肉疼痛、嘔吐和腹瀉等症狀。

市衛生局預警顯示，今年迄今，全市已發現六例鉤端螺旋體病患者，增長速度十分驚人；相比之下，去年全年共有24例，已是全市有紀錄以來的最高數字。根據紀錄，2001年至2020年近20年間，每年的感染病例大概只有三例。

以老鼠尿液為傳播源頭的「鉤端螺旋體病菌」(Leptospirosis)開始在紐約...
以老鼠尿液為傳播源頭的「鉤端螺旋體病菌」(Leptospirosis)開始在紐約全市迅速蔓延，市衛生局(DOH)近日急發預警請市民小心預防。(取自市衛生局X帳號)

市衛生局表示，鉤端螺旋體病的危害力不容小覷，人類在接觸病原體的五天至14天內會發病。如果不及時治療，可能會導致嚴重的腎衰竭、腦膜炎、肝損傷和呼吸困難症。「我們已經敦促全市醫生，在診療時考慮病人是否攜帶該病毒，尤其是出現急性腎、肝衰竭、肺出血的病患」。

「這種病毒通常不會人傳人，基本是在直接接觸鼠尿，及被鼠尿汙染的垃圾、水、土壤、食物後會感染。」市衛生局建議市民，避開可能有鼠尿汙染的地方和物品，如果必須在這些區域做清潔工作，建議配戴手套，並使用漂白水清潔，事後以肥皂洗手。

被感染的民眾，建議及時到院就醫，也可服用多喜黴素(Doxycycline)和盤尼西林(Penicillin)抗生素治療。

除人類外，鉤端螺旋體病對動物也有「殺傷力」，全市已經出現多起寵物狗感染該病毒而死亡的案例。

紐約市

上一則

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

延伸閱讀

將女友推下地鐵月台 害她雙腿截肢 紐約「恐怖情人」遭重判

將女友推下地鐵月台 害她雙腿截肢 紐約「恐怖情人」遭重判
紐約法拉盛竊車案 1個月大增20%

紐約法拉盛竊車案 1個月大增20%
紐約關懷推中文影片 介紹可負擔醫療照護

紐約關懷推中文影片 介紹可負擔醫療照護
場邊人語／終局滿轟 球隊熱哄

場邊人語／終局滿轟 球隊熱哄

熱門新聞

巨型貨櫃「青島號」在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力。(擷自X@John Konrad)

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

2024-04-07 16:34
紐約有餐廳使用遠距辦公的收銀員，從菲律賓通過Zoom視訊來上班。(截取自X用戶戈德斯坦@thatguybg)

遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

2024-04-11 15:21
姜立元在中國社交媒體上風生水起，以紐約上東區名媛的身分自居。圖為姜立元在上東區住宅中。(取自姜立元小紅書)

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

2024-04-07 02:29
市警啟用全新「藤壺」設備，懲罰違法停車者。(市警交通處官方推特)

紐約市警打擊違法停車 鎖車「藤壺」牢吸擋風玻璃 已先在皇后區啟用

2024-04-07 19:06
紐約市警局12日發布通告，全市一周內共有六名青少年相繼失蹤，目前正調查是否有關連。(路透)

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

2024-04-13 07:09
紐約市的法律專家警告，法律漏洞正在助長更多的租霸。圖為飽受折磨的小房東此前在集會上講述自己的遭遇。(記者高雲兒╱攝影)

紐約租霸愈來愈多 專家：法律漏洞助長

2024-04-08 06:37

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房