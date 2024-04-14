疑鼠尿傳播 紐約「鉤端螺旋體病菌」病例激增 嚴重可致腎衰竭、腦膜炎

紐約市「鉤端螺旋體病菌」病例近日激增，疑透過老鼠尿液傳播。(pixabay)

紐約市 「鉤端螺旋體病菌」(Leptospirosis)病例近日在全市迅速蔓延，疑透過老鼠尿液傳播，民眾接觸後細菌，透過傷口、眼睛、口等進入體內，經過5至14天的潛伏期，可能出現發燒、頭痛等症狀，嚴重者恐導致腎衰竭、腦膜炎。

根據市衛生局(DOH)提供的資料，鉤端螺旋體病因感染動物尿液引發，在紐約主要為接觸老鼠尿而傳播，人類及動物都有可能傳染。

該疾病的傳播渠道主要為遭汙染的水、土壤、食物等，與之產生接觸後的人類和動物，細菌會通過其傷口、眼睛、嘴巴、鼻黏膜等進入身體，導致發燒、頭痛、寒顫、肌肉疼痛、嘔吐和腹瀉等症狀。

市衛生局預警顯示，今年迄今，全市已發現六例鉤端螺旋體病患者，增長速度十分驚人；相比之下，去年全年共有24例，已是全市有紀錄以來的最高數字。根據紀錄，2001年至2020年近20年間，每年的感染病例大概只有三例。

以老鼠尿液為傳播源頭的「鉤端螺旋體病菌」(Leptospirosis)開始在紐約全市迅速蔓延，市衛生局(DOH)近日急發預警請市民小心預防。(取自市衛生局X帳號)

市衛生局表示，鉤端螺旋體病的危害力不容小覷，人類在接觸病原體的五天至14天內會發病。如果不及時治療，可能會導致嚴重的腎衰竭、腦膜炎、肝損傷和呼吸困難症。「我們已經敦促全市醫生，在診療時考慮病人是否攜帶該病毒，尤其是出現急性腎、肝衰竭、肺出血的病患」。

「這種病毒通常不會人傳人，基本是在直接接觸鼠尿，及被鼠尿汙染的垃圾、水、土壤、食物後會感染。」市衛生局建議市民，避開可能有鼠尿汙染的地方和物品，如果必須在這些區域做清潔工作，建議配戴手套，並使用漂白水清潔，事後以肥皂洗手。

被感染的民眾，建議及時到院就醫，也可服用多喜黴素(Doxycycline)和盤尼西林(Penicillin)抗生素治療。

除人類外，鉤端螺旋體病對動物也有「殺傷力」，全市已經出現多起寵物狗感染該病毒而死亡的案例。