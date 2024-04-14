租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

下東城一名華人房東碰上租霸。圖為下東城艾塞克斯街市場。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市「租霸」問題持續，近日曼哈頓 下東城一名華裔房東 ，就發現他的租客不僅未交三年積欠的7萬2000元租金 ，還在網站上將房屋轉租，當起了「二房東」；房東多次交涉未果，無奈與其對簿公堂，但也反遭「租霸」提告。

根據曼哈頓民事法庭(New York County/Manhattan Civil Court)紀錄，2020年12月，華人房東邱艾迪(Ed Yau，音譯)將他位於艾塞克斯街(Essex Street)的兩室一衛公寓，租給了白人電腦工程師布徹(Thor Boucher)。

他搬入後的三個月，於2021年3月，布徹開始以「房子噪音大、還會晃動」為由，拒絕繳納每月2000元的租金。

然而邱艾迪發現，從2021年11月起，布徹將自己的公寓「擅自」放上愛彼迎(Airbnb)和Craigslist等平台短租，以每月1950元的費用，偷偷當起了「二房東」。

多次催租無果的邱艾迪，無奈於2022年1月14日將布徹告上法庭。法庭文件顯示，邱艾迪要求法官將布徹從租屋中驅逐，並向對方索賠拖欠的租金。目前該案尚在審理中，下次開庭時間為5月14日(周二)；不過布徹也將邱艾迪告上法庭，提告理由是小額索賠(Small Claim)。

即使被告，布徹還在經營自己的「二房東」生意，把房子轉租給了短租客。目前居住在邱艾迪家的男子表示，他在去年10月搬進去，每月向布徹交租，但拒絕透露具體金額，也不知道布徹並非真正的房東。

邱艾迪在接受「紐約郵報」(NYPost)採訪時表示，布徹不僅是個專業「租霸」，還是個職業騙子。在2022年和2023年，布徹連續向紐約州申請「新冠租金補助計畫」(COVID rent-relief program)，導致邱艾迪無法將其從自己的房子中驅逐。