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代理勞工部長蘇維思訪紐約 支持新移民找工作

記者劉梓祁／紐約報導
代理勞工部長蘇維思(後排左四)，訪紐約談聯邦移民支援。(記者劉梓祁／攝影)
代理勞工部長蘇維思(後排左四)，訪紐約談聯邦移民支援。(記者劉梓祁／攝影)

在移民浪潮影響多個城市之際，新移民躍升不僅給紐約市造成管理和財政困難，也成為本年總統大選中兩黨的角力議題之一；在此背景下，代理勞工部長蘇維思(Julie Su)11日拜訪紐約移民團體，表示聯邦支持新抵人群尋找工作，並認為各族裔移民權益應受保護。

在多位州、市府官員陪同下， 蘇維思在曼哈頓上城會見了主要由非洲裔組成的無證客群體。在與移民維權組織交流時，她表示目前聯邦所面臨移民問題需要「更加系統化且有創意地解決」，因當前不斷進入的無證客均存在財務、經濟甚至心理健康等困難。

代理勞工部長蘇維思，訪紐約談聯邦移民支援。(記者劉梓祁／攝影)
代理勞工部長蘇維思，訪紐約談聯邦移民支援。(記者劉梓祁／攝影)

蘇維思指，聯邦政府正不斷投入資金和技術支援，以及組建專業團隊，目的為創造服務新移民的「生態系統」，以幫助其在當地獲得協助資源，解決求職等問題。儘管如此，仍有大量無證客及移民組織指責移民局(USCIS)發放工作許可緩慢，導致新移民無法透過工作自食其力，解決溫飽需求。

一同出席的州勞工廳長瑞爾登(Roberta Reardon)回應，由於法律的限制，州府無法在無證客取得工作許可前，提供就業幫助，但一旦取得工作許可，州府就可提供能力評估、簡歷修改、雇主介紹等服務。根據州府，當局已為逾6800名庇護客尋找工作，且全州有至少1200家企業提供崗位。

活動中，蘇維思還聽取了尋求庇護者的經歷分享，並表示解決移民危機涉及交通、住房、育嬰、法律支援等層面，當中也需要來自社區組織的協助。

她說，不同社區的機構能提供特定語言和文化的服務，以幫助新移民安全地融入社會。蘇維思還表示，相信包括華人在內的每一位移民都「應該享有好工作所帶來的保護」。

同時到場的還有市小商業服務局局長金德彥(Kevin Kim)、市長移民事務辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)和紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)等人。

移民團體 無證客 勞工部

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