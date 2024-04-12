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法拉盛大樓飄臭雞蛋味 疑硫化氫洩漏

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛的維多利亞公寓大樓10日發生瓦斯洩漏，消防人員迅速作出反應，氣味也在半小時內消散。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛的維多利亞公寓大樓10日發生瓦斯洩漏，消防人員迅速作出反應，氣味也在半小時內消散。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛市中心一大樓近日發生疑似瓦斯洩漏，消防人員迅速作出反應，氣味也在半小時內消散；但居民稱，在現場還聞到類似臭雞蛋的味道，疑似硫化氫洩漏，專業人員提醒人們碰到此類情況迅速撤退，並聯繫消防局。

維多利亞公寓大樓門口的瓦斯排氣管。(記者高雲兒／攝影)
維多利亞公寓大樓門口的瓦斯排氣管。(記者高雲兒／攝影)

根據市消防局，10日下午3時1分接獲報告，稱位於三福大道133-38號的維多利亞公寓大樓地下室有瓦斯異味，他們迅速響應，但是到現場時，異味已經消散，消防人員搶修期間，叮囑居民切勿打開瓦斯。事件於3時31分解決，沒有任何人員受傷。

但有居民反映，居民尤其是高樓層居民都聞到了臭雞蛋的味道，疑似從下水道溢出，還聽到「咕嘟咕嘟」的聲音，聯合愛迪生電力公司(ConEdison)也來到現場清理下水道淤堵，疑似硫化氫洩漏；據悉，下水道堵塞可以導致硫化氫洩漏，因為下水道系統中的有機物質，如生活汙水、廢物殘渣等，在缺氧條件下會被微生物分解，這一過程可能產生硫化氫。

人們若吸入過量硫化氫，輕者會出現眼睛刺痛、流淚，還有特別的咽喉灼熱感，接著可能出現頭痛、頭暈、乏力、噁心，甚至出現窒息症狀；因此，如果懷疑密閉空間內積聚高濃度的硫化氫氣體，應立即撤離該區域，並聯繫消防部門尋求協助。

雞蛋 法拉盛 皇后區

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