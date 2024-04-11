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華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中

遮擋車牌、逃避路橋費 紐約州長霍楚嚴打

記者范航瑜／紐約報導
2022年MTA估計，紐約市的道路及橋梁逃費，共導致460萬元的損失。(記者范航瑜／攝影)
2022年MTA估計，紐約市的道路及橋梁逃費，共導致460萬元的損失。(記者范航瑜／攝影)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)近日表示，將加強打擊遮擋車牌，以遏制逃費、超速和闖紅燈等違規行為。然而州府尚未就具體打擊措施達成一致。

自2020年以來，紐約全州的道路及橋梁，都開始使用相機系統自動計費，但逃費問題也日益嚴重。2022年，大都會運輸署(MTA)估計，紐約市的道路及橋梁逃費，共導致460萬元的損失。

州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)9日在表示，逃費的總體水平令人擔憂。她支持提高罰款，但認為還需要其他措施解決。逃費是目前州議會面臨的最為棘手的問題之一，相關預算案原定於本財年開始的1日之前提交，但目前已逾期十天，仍在閉門協商中。

霍楚在日前與市長亞當斯(Eric Adams)聯合舉行的發布會上表示，將重點打擊不法分子；霍楚將逃費定性為「盜竊」，並希望提高罰款、授權警方沒收遮擋車牌的物品。此外，她還將禁止銷售可按鈕操作彈出的「隱形車牌」。

即將於今年6月開徵的堵車費，也將會是打擊逃費的另一重點。霍楚1月在州府新財年預算中提出，逃避支付堵車費的駕駛，可能將面臨欺詐罪的指控，最多可判一年監禁，若數額較大還將面臨重罪指控。

目前，MTA對未在收到帳單後30天內支付通行費者，收取5元的滯納金。逾期60天後，費用增至50元或100元。紐約州高速公路管理局(The New York State Thruway Authority)對未按時支付通行費的罰款同樣為5元，如果駕駛員再度遲交，則違規罰款增加到50元。

霍楚 堵車費 紐約州

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