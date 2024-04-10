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布碌崙中餐館門口又傳死亡槍案 釀1死1傷

記者顏潔恩／紐約報導
布朗斯威爾一家中餐館門前發生槍擊案。(谷歌地圖)
布朗斯威爾一家中餐館門前發生槍擊案。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)非華裔社區布朗斯威爾(Brownsville)近日發生一起死亡槍擊案，死者為50歲的男子，案發地點又是當地一家中餐館門外；此案造成一死一重傷，槍手目前還在逃。

據警方消息，該案發生於8日晚上8時左右，在位於73分局轄區的沙特大道(Sutter Avenue)交Mother Gaston大道的「長城」中餐館前；警方抵達現場後，發現50歲的男子巴洛(Anthony Barlow)背部中彈倒在地上，另外還有一名41歲的男子肩膀中彈，被救護車送往布魯克戴爾大學醫院(Brookdale University Hospital)搶救，儘管傷勢危急、但暫無性命危險。

附近一間雜貨店的顧客表示，案發前曾瞥見人數不明的男子，分別從兩輛汽車上下來，隨後大街上傳來至少五個槍聲；當他從店面走出來時，便看見兩人倒在路邊，現場頓時陷入一陣混亂，很多旁人不停叫喊，趕緊召來救護車。

據警方初步調查，除死傷兩人外，還有從現場逃脫的第三名男子，相信是關鍵人物；此外，此案極有可能涉及毒品交易，更多案情尚在調查中，若對此案有任何線索者，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com。

此案已是近期布碌崙發生在中餐館附近的第二起死亡槍擊案，3月28日東紐約(East New York)Euclid大道交沙特大道的「百合飯店」前，一名21歲的非洲裔男子被另一人掏槍射擊；目睹案發經過的華裔老闆娘黃女士心有餘悸，表示過程中，槍手與被害人並沒有爭吵或衝突，只見槍手突然拔槍射擊，被害人倒地送醫後不治。

黃女士接受採訪時表示，當下很怕槍手會衝進餐廳來，當地治安出名地差，令她也很擔憂自身的安危。

據警方的數據統計，東紐約和布朗斯維爾都是嚴重犯罪的紅燈區，除以上社區之外，73分局包括海洋丘(Ocean Hill)的範圍內，今年也累積了六起謀殺案，相較去年同期有三宗。

中餐館 布碌崙 華裔

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