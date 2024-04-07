我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球周六開獎延遲 特獎13億元 「請保管好彩券」

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

曼哈頓堵車費還未開徵 上西區已變成停車場

記者范航瑜／紐約報導
堵車費還未開始徵收，曼哈頓上西區停車位已經一位難求。(記者范航瑜／攝影)
堵車費還未開始徵收，曼哈頓上西區停車位已經一位難求。(記者范航瑜／攝影)

紐約市曼哈頓收取堵車費尚未開始，上西區就已成為通勤者躲避堵車費的「公共停車場」。該區本就稀缺的停車位，如今更是一位難求。就連支持堵車費的官員也表示，堵車費將導致更多車輛湧入上西區、皇后區和布碌崙(布魯克林)等地，爭奪停車位。

「這裡的情況已經難以忍受，」曼哈頓西79街居民的巴魯克(Renee Baruch)接受媒體「紐約郵報」表示。據她觀察，自1月以來，每天早上都有愈來愈多的掛外州車牌的車輛進入該街區，「河濱大道(Riverside Drive)街道兩旁，來自四面八方的車都到這裡停車，而且每天車輛的車牌都是相同的」。

預計從6月中旬起，大都會運輸署(MTA)將向進入曼哈頓60街以南地區的私家車徵收15元的堵車費，夜間為3.25元。反對者認為，一旦收取堵車費的措施上路，將會有更多車主為了避繳費用，湧入收費區以外的地區。就連支持堵車費的曼哈頓區長李文(Mark Levine)也承認，收堵車費將導致「郊區通勤者」在上西區．布碌崙和皇后區等地停車。

史泰登島的共和黨籍國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示：「上西區、史泰登島北部和布碌崙都將遭遇更嚴重的壅堵和污染。人們會尋找附近的停車位，然後乘坐公交車、火車或步行來避開堵車費。這不是治理壅堵，這不過是把壅堵重新分配到別的社區。」

但MTA說，收堵車費不會影響街邊停車位的數量。MTA與紐約市交通局合作，做過「60街以北和以南的停車研究」。MTA在聲明中解釋說，研究發現上西區等地都不會收到重大影響。

「我們努力減少中央商務區的壅堵，代價卻是讓我們的社區更加壅堵嗎？」上西區街區協會和社區團體聯盟主席安德森(Steve Anderson)說。他表示MTA官員並未就堵車費與上西區居民諮商討論。

堵車費 MTA 曼哈頓

上一則

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

延伸閱讀

NBA／戴維斯、詹姆斯聯手對騎士 湖人10戰拿9勝 升上西區第8

NBA／戴維斯、詹姆斯聯手對騎士 湖人10戰拿9勝 升上西區第8
紐約曼哈頓將收堵車費 上西區變通勤族「公共停車場」

紐約曼哈頓將收堵車費 上西區變通勤族「公共停車場」
NBA／鵜鶘國王勇士都輸球 湖人有機會拚西區第7

NBA／鵜鶘國王勇士都輸球 湖人有機會拚西區第7
NBA／開賽就打15：0 太陽魔鬼賽程輕取灰狼收3連勝 

NBA／開賽就打15：0 太陽魔鬼賽程輕取灰狼收3連勝 

熱門新聞

家屬展示朱在惠遇襲後傷情。(記者劉梓祁／攝影)

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

2024-04-03 06:34
天景購物中心停車場的人工窗口張貼告示，標注特定時段停車費為20元，但停車場入口未標明，有部分車主不清楚漲價新規。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

2024-03-30 22:44
農業部食品安全檢驗局日前發布公共衛生警報，指從中國運輸到紐約和其他兩州的冷凍海產品不宜食用。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

2024-04-04 18:08

大紐約區因暴雨近5萬人無電可用 自由女神被閃電擊中

2024-04-04 15:18
兩名涉嫌非法搬入皇后區一間價值93萬元雙層住屋的租霸，近日以非法驅逐及損害賠償為由，反將這間公寓的一對房東夫婦及房產經紀告上法庭，圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

2024-04-01 13:38
一輛汽車近日在班森賀華社街道上自燃。(莊文怡提供)

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

2024-03-30 11:51

超人氣

更多 >
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴
妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」
4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓

4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣