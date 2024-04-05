華人也有霸房者 華裔小房東現身維權

華裔小房東要求合法維持自己的權益，加重處罰租霸。(記者胡聲橋/攝影)

和許多華裔 小房東 遇到的租霸問題不同，霸房者(squatter)是一种極端的形式，不簽租約就非法闖入並占領房屋者竟然能獲得合法的居住權。有華裔房東說，霸房者中也不乏華裔的身影。

布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心主任羅添福在南布碌崙三名市議員共同舉行的有關處理霸房者問題的記者會上介紹，他有一位華裔朋友在布碌崙南部西3街購買了一處房產，但卻在大約三年前迎來了兩名華裔霸房者。兩位霸房者趁著華裔房東不在家的一個月期間，打破了屋子的後窗玻璃進入了屋內。二人在房東的家裡像租客 一般生活。房東和霸房者協商，也報了警，卻無法將霸房者趕走，最終不得不卖掉了房子。

羅添福說華人新移民大多為了到美國安居樂業，如果房屋的權利都無法得到保障，美國夢不就是空談嗎？羅添福建议，如果屋主要長期出差或外出一二個月休假，一定要委託鄰居及時收起門前的郵件和包裹，不要放任不管，給霸房者可乘之機。

其他與會者則投訴的是租霸問題。一對余姓老年夫婦說，自己2020年把移動獨立房租給了租客，後來因為瓦斯斷氣，租客借故不付房租，后来通了瓦斯也不付租，前後經過18個月，歷經磨難，這對老夫婦說最後忍受不了了，只好以白菜價賣了房子。

到記者會現場的華裔小房東林志說，他在皇后區買了房子，2021年5月租给幾位外族裔租客。一開始三個月雙方相安無事，之後這幾名租客就開始不交房租了。他在2021年11月將這些租霸告上法庭，但這些租霸至今仍在他的家中居住。

林志說，他的經歷其實是租霸利用了法律的漏洞欠租造成的。為了趕走租霸，房東往往要花費大量時間精力，疲於應付。他多次參與過小房東維權集會，呼籲處理租霸相關案件的時間，通過立法將租霸定為犯罪，他還希望大家要團結起來，共同發聲。