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安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

記者高雲兒／紐約報導
農業部食品安全檢驗局日前發布公共衛生警報，指從中國運輸到紐約和其他兩州的冷凍海產品不宜食用。(取自美國農業部食品安全檢驗局)
農業部食品安全檢驗局日前發布公共衛生警報，指從中國運輸到紐約和其他兩州的冷凍海產品不宜食用。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

農業部食品安全檢驗局(USDA-FSIS)日前發布公共衛生警報，指一款從中國運輸到紐約和其他兩州的冷凍海產品不符合美國的食品進口相關規定，不宜食用。當局提醒，目前尚未收到因食用這些產品而產生不良反應的確認報告，但呼籲已經購買這些產品的消費者切勿食用，並將產品雙層包裝後丟棄。

當局發布公文表示，這款冷凍魚產品叫做frozen striped pangasius maws，包裝上的中文則為「魚扣」，是從中國「非法進口的」，「這些產品未經中國政府認證出口至美國，且在沒有等效檢查的條件下生產，它們的包裝上也沒有標明經過認證的設施編號，同時未按要求提交給農業部安檢局進行進口復檢。」按照美國法律，肉類、家禽和蛋產品的商業進口產品，必須由出口國家認證的設施生產。

農業部安檢局表示，他們在監控批發商時發現該不合格產品，據信這些商品已被運往紐約州奧克拉荷馬州和賓州的零售和批發點，該產品標籤上沒有任何生產單位信息或進口標記，並且運輸過來時，裝在沒有任何標籤的普通白色運輸箱中，因此該產品不符合進口到美國的條件，且不適宜食用。

目前，當局正與其他機構合作調查這些產品是如何進入美國的，目前尚未有因食用這些產品而確診的不良反應報告。農業部安檢局敦促商家不要出售該商品，也呼籲購買這些產品的消費者不應食用，並要求消費者雙層包裝這些產品後丟棄，以減少動物接觸這些產品的可能性。

農業部 奧克拉荷馬州 紐約州

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