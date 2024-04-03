戴克高地華裔居民 遇假冒FBI騷擾

戴克高地華人遭假冒FBI騷擾。(社群媒體截圖)

華人遭詐騙案在紐約市層出不窮，近日一名華女 在網路上分享自己遭假冒FBI 的騙子電話騷擾，好在她最後發現，才免於身分被竊，吸引大批網友回覆，其中也有人表示也接過類似電話，對方跟他索取銀行信息，還好最後他發現對方企圖，沒有上當。

家住在戴克高地的華裔陳雪莉(Shirley Chan)在社群媒體上分享，表示前幾天有人打電話，自稱是FBI互聯網犯罪投訴中心(Internet Crime Complaint Center,IC3)的工作人員，分享工作用專線，經陳雪莉核查，發現該通電話是FBI位於加州 Fortuna辦事處的官方電話。

該名自稱FBI工作人員的人說，有人打電話告訴他們，陳雪莉的電話被用於詐騙活動，並提供對方的電話號碼，問她是否熟悉，不清楚該電話號碼的陳雪莉在試著撥打該號碼後，發現無法接通。

該工作人員告訴陳雪莉，有人在中國上海利用她的電話號碼進行詐騙活動，現在她正在接受調查，並將被FBI拘捕。到這時為止，雙方在電話上用英語交談，但陳雪莉聽到背景有人說中文，於是她問對方是否會說中文，但對方回應「不會」，陳雪莉於是起了疑心，詢問對方姓名，對方說是Tolmar Daniel。

對方接著開始問陳雪莉一些問題，比如她2024年是否回過中國、最近是否用過護照等。當陳雪莉說要聯繫警察來處理此事後，對方變得非常不耐煩，並說警察不會做任何事情。

陳雪莉在掛電話後，打電話向警局報案，但警方表示只能寫一份騷擾報告。接著她又打電話到FBI總部，結果FBI回應沒有叫Tolmar Daniel的工作人員，也沒有洛杉磯辦事處或舊金山辦事處，證明她碰到的只是一名騙子。

陳雪莉在社群網站上的分享吸引大量網友回覆，有人說騙子利用老百姓害怕與政府機構有麻煩的心理，藉機盜取身分資訊，另外也有人說他也接到過同樣的電話，只是索取的是銀行信息，當他把過期很久的信用卡號碼告訴對方後，對方氣憤地掛了電話。