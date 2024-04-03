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華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

記者劉梓祁／紐約報導
家屬展示朱在惠遇襲後傷情。(記者劉梓祁／攝影)
家屬展示朱在惠遇襲後傷情。(記者劉梓祁／攝影)

日前在外賣平台擔任外賣郎、來自的中國福建琅岐鎮的華男朱在惠，由於英文不佳，替客戶代購商品時，由平台提供的購物卡無法使用，嘗試與店家溝通未果，遭到店員毆打，導致顱內出血、腦震盪，2日美國福州琅岐同鄉會召開記者會，斥責施暴者行為，懷疑對方種族歧視

朱在惠的妻子王秀梅，2日在同鄉會和律師陪同下召開記者會，表示在外賣平台「DoorDash」工作的朱在惠，上月23日到史泰登島(Staten Island)堅尼路(Canal St.)135號平價零售店「Dollar General」內遭到店員辱罵和毆打。

王秀梅說，丈夫當日下午進店為客戶代購商品，結算時發現平台所提供購物卡無法使用，於是打給她要求幫忙翻譯，但店員「顯得非常不耐煩」，開始將商品取回並將他趕出商店。

王秀梅說，通話中聽到朱在惠不斷用英文重複「就一分鐘，讓我聯繫DoorDash」以及「No、no、no」，後來電話便雜音不斷，朱在惠遭到不願溝通的店員毆打，造成面部大量出血，送院後診斷結果為「面部挫傷、鼻梁骨折塌陷、顱內出血積液、腦部嚴重震盪」。

事發後，在民眾的報警下，施暴店員被當場逮捕。市警表示，事發時36歲的朱在惠和28歲的維拉爾(Ubiquity Vilar)最先發生口頭爭執，後者隨即多次拳打對方；來自布朗士的維拉爾因此被逮捕和被控襲擊罪名。

同鄉會主席梁守表強烈譴責，表示朱在惠代表著勤勞的華裔，人身安全和合法權益被侮辱和暴力代替，為「不可接受的結果」。他說，Dollar General擁有上萬間店，雇用不合格員工，且拒不回應此事，可視為「默許甚至縱容歧視顧客、使用暴力」。

朱在惠代理律師斯泰貝(John Stebe)已要求地區刑事法庭檢察官嚴懲嫌犯，並致信要求店家保存錄像、配合調查，和為朱在惠申請保護令，為刑事、民事訴訟同時進行作準備。目前尚不清楚維拉爾的辱罵內容。

於16年前來美的朱在惠是家中唯一收入來源，家中有兩名長者和三個孩子，其中最小年齡一歲。王秀梅說，儘管目前已出院，但丈夫每日半夜都會反覆驚醒，且伴有頭疼、眩暈等，後續仍須接受精神、心理、微整形和復健科的檢查。

截至2日晚，Dollar General未回應本報訊問。

朱在惠遇襲後，嫌犯當場被捕。(王秀梅提供)
朱在惠遇襲後，嫌犯當場被捕。(王秀梅提供)
美國紐約琅岐同鄉會表示強烈譴責。(記者劉梓祁／攝影)
美國紐約琅岐同鄉會表示強烈譴責。(記者劉梓祁／攝影)
朱在惠遇襲後，全身多處受傷。(王秀梅提供)
朱在惠遇襲後，全身多處受傷。(王秀梅提供)
朱在惠遇襲後，全身多處受傷。(王秀梅提供)
朱在惠遇襲後，全身多處受傷。(王秀梅提供)
朱在惠的妻子王秀梅，憶述丈夫遇襲經過。(記者劉梓祁／攝影)
朱在惠的妻子王秀梅，憶述丈夫遇襲經過。(記者劉梓祁／攝影)
朱在惠遇襲後，全身多處受傷。(王秀梅提供)
朱在惠遇襲後，全身多處受傷。(王秀梅提供)
朱在惠遇襲後，全身多處受傷。(王秀梅提供)
朱在惠遇襲後，全身多處受傷。(王秀梅提供)

種族歧視 布朗士 史泰登島

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