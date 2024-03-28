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堵車費獲MTA通過 華人：繼續訴訟

記者劉梓祁／紐約報導
MTA董事會就堵車費投票，大量市民到場旁聽。(記者劉梓祁／攝影)
MTA董事會就堵車費投票，大量市民到場旁聽。(記者劉梓祁／攝影)

將對曼哈頓交通狀況造成重大變革的堵車費計畫，在27日得到大都會運輸署(MTA)董事會批准，最快將從6月起開始實施；對此，處在60街以南收費區內的華埠代表則繼續表達不滿，並將持續訴訟，要求進行全面環境評估，其他華人社區也稱存有憂慮。

自此項目在去年開始快速推進後，華埠社區便反對並成立「無壅堵稅聯盟」，聯盟召集人之一、醫師陳建閃表示，堵車費將對華埠居民和商業帶來前所未有的壓力、加快人口流失。

華埠代表李翠珊則領導「紐約人反堵車費」組織向MTA提訴。她發聲明表示將繼續訴訟，要求進行全面環評，因華埠等地未得到徹底分析。

市議員馬泰(Christopher Marte)雖未直接回應，但相信多起訴訟或將導致實施延期。此外，計畫還令皇后區、布碌崙(布魯克林)的華人感到擔憂，指其將影響其通勤謀生、就醫和訪友。

市議員黃敏儀表示，自計畫由州府出台後，市議會便希望獲得更多發言權，以設計收費結構和豁免範圍，從而得出「更公平的方案」。她說，理解收費對部分選民將是負擔，因此希望州府在未來需要時調整。

國會眾議員孟昭文也說，雖支持堵車費計畫，但對其為居民創造的困難感到擔憂，並已向MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)傳達，希望計畫在「確保收費與公共交通擴展服務間保持平衡」。

華埠 堵車費 MTA

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