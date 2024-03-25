紐約堵車費豁免細則出爐 校車將豁免 低收入者可半價

在本周三的最終投票前，大都會運輸署(MTA)公布了更多堵車費細節。(記者范航瑜／攝影)

在本周三的最終投票前，大都會運輸署(MTA )公布了更多堵車費 細節。包括NBC和CBS等多家媒體25日確認，校車、客運大巴等多種類型的公共汽車可享受堵車費豁免，出租車將有部分優惠，年收入不足五萬元的低收入 駕駛者可申請半價優惠。

MTA表示，基本上紐約市所有的黃色校車都無需繳納堵車費，包括公立學校、特許學校、天主教學校以及私立學校。只要巴士公司與市教育局有合約，就能享受豁免。

豁免名單還包括市府等公共部門的車輛，可能將有成百上千輛車符合資格。MTA此前已經表示，救護車和消防車等緊急車輛將被豁免。

客運巴士也將被列入豁免名單。MTA官員表示，任何提供服務且公眾可以購票的巴士都將被豁免，例如灰狗(Greyhound)、Megabus等城際巴士。其他包車、NY Waterway巴士和紐約大學員工接駁巴士則不會被豁免。

出租車將有部分優惠措施，但不會完全豁免。出租車無需繳納堵車費，但每次乘坐將收取司機1.25元的附加費。對於Uber、Lyft和網約車服務的司機，他們的附加費將是2.50元。

年收入不足五萬元的低收入駕駛者可以申請在日間堵車費上享受半價優惠，但這僅適用於每個月的前十次行駛。

雖然不是豁免，但經由隧道進入曼哈頓的駕駛也將享有「過橋抵扣」。乘客繳納過橋費後，無需再支付整筆擁堵費用。抵扣金額為每次五元，摩托車為2.50元，小型卡車為12元，大型卡車為20元。

教師、警察、消防員、運輸工人等公共部門員工、下城居民、公共事業公司、醫療預約患者、電動車駕駛都曾希望被授予堵車費豁免，但並未得到許可。MTA堅稱堵車費是為了清潔空氣和現代化的公共運輸。堵車費最終投票定於27日。如果順利通過，最早在今年6月中旬即可正式開始收費。