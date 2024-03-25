紐約房東遭毆死 州議員提「反租霸案」 簡化驅逐程序

紐約州眾議員布魯門卡拉提出反租霸的新提案。(取自州眾議會官網)

繼紐約州 接連發生屋主欲趕走租霸更換門鎖卻反被警察上銬驅離、女房東 慘遭兩名租霸殺害等惡性事件，紐約州議員近日提出一項反租霸的新提案，旨在在法律條例中將租霸重新定義為「擅自侵入者」(trespassers)，而非租戶，並將租客 們住滿30天後可擁有的租客權益，延長到了入住45天之後。

在紐約州，租霸們在房屋內居住30天後即擁有租客權益，意味房東在他們霸占房屋30天後，不能更換房屋門鎖、移走租霸們的物件，也不能切斷水電等公共設施。而若房東實施以上行為，房東自己可能會被逮捕，他們必須法院系統來驅逐，而通常驅逐程序需要耗費兩年時間及數千至數萬元的法律相關費用。

這項由長島共和黨州眾議員布魯門卡拉(Jake Blumencranz)提出的新案，與佛羅里達州議會在近日通過、正有待其州長簽字的提案相似，它旨在法律條例中重新定義「租客」，聲明租客並不包括「租霸」(squatters)，允許警方介入租客租霸案件並進行逮捕，而不必經歷冗長的法院程序。此外，鑑於紐約市的許多短期租賃要求30天的租期，提案還要求將租客們在30天後擁有的租客權益，延長到在45天之後。

布魯門卡拉表示，這是一個不幸的、顛倒黑白的世界，租霸們知道如何利用法律來強占房屋，租霸們可以在房屋中免費住上幾年，卻讓房東付出代價，「我們只是在確保租霸們不能利用法律的漏洞，這就是我們正在做的事情」。