紐約市1年半繳獲逾6000枝非法槍械

根據警方公布的非法槍枝繳獲情況報告，紐約市在2020至2021年的一年半之內，共繳獲了超過6000枝非法槍枝。圖為曼哈頓地區檢察官白艾榮向公眾展示收繳成果。(白艾榮辦公室提供)

紐約市 公布的首份非法槍枝收繳情況報告顯示，從2020年中至2021年底，紐約市共繳獲6242枝槍械，其中約有三分之一曾被用於犯罪。而在區域分布上，布碌崙 (布魯克林)和布朗士 的幾個社區則是涉槍犯罪的重災區。

根據新聞媒體「Gothamist」17日對於全市首份非法槍枝收繳情況報告的最新分析，紐約市的超過6000枝非法槍枝，多數來自持槍許可不齊全的個人收藏以及在槍枝回購活動中主動上繳的槍，其中三分之二未曾被用於犯罪。

其餘三分之一參與了犯罪行為的槍枝，則多數繳獲自特定社區，與犯罪率高發區的範圍相對一致。其中來自布碌崙布朗斯維爾(Brownsville)和東紐約(East New York)的市警第73分局和第75分局，分別繳獲了154枝和131枝用於犯罪的槍枝，堪稱全市最危險的社區。

布碌崙、布朗士涉槍犯罪重災區

此外，位於布朗士的四個分局也名列前茅。曼哈頓東哈林區(East Harlem)的市警第23分局在一年半共收繳了330枝槍，高居繳槍榜首，但據統計，其中只有9%的槍參與了犯罪行為。

在槍枝種類方面，手槍數量最大也最危險。在所有收繳的槍枝中，手槍比率超過70%，而在用於犯罪的槍枝中，手槍更是占了八成。看起來殺傷力更大的步槍或霰彈槍，只有3%曾被用作犯罪工具。

市議會2022年曾通過法案，要求市長刑事司法辦公室(Mayor's Office of Criminal Justice)和市警總局(NYPD)聯合收集數據，並向市長和市議長發布詳細的非法槍枝繳獲情況，包括繳槍的事件、地點、類型以及是否涉嫌參與犯罪等。

不過，由於聯邦法律對於保密的要求，本份報告無法公開非法槍枝來源方面的信息。根據聯邦法律規定，非法槍枝的製造商、經銷商和持有人身分等可用於追蹤槍枝來源的信息，由聯邦酒精、菸草、火器和爆炸物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)負責記錄，執法機構可調取這些數據用於刑事調查，但其他機構和個人無權查看。可公開的信息顯示，2022年紐約市收繳的非法槍枝中，約有80%來自外州。