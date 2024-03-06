堵車費線下聽證結束 MTA：勢在必行無撤回選項

MTA共舉辦四場線下公聽，將整理意見後投票。(取自MTA)

對進入曼哈頓 60街以南車輛收取堵車費 (Congestion Pricing)的計畫，在距離實施僅有數月時，由大都會運輸署(MTA )完成了線下審議公聽會；儘管有數百人到場對此爭議項目表達不滿，但當局仍表示，徵收費用勢在必行，且撤回計畫不在考量範圍。

根據當前標準，私家車於同一天內進入收費區域，將須支付最高15元通行費，其餘如計程車、網約車和商用卡車等類別也會被收取不同費用。按照法律要求，MTA設立了共76天的意見徵集期，其中包含四場線下公聽會。因此，除部分支持者到場發言外，有大量反對者前往抗議。

在4日會議結束後，所有線下公聽全部完成，期間包括反對組織、社區代表、職業司機和民選官員在內的多人提出擔憂。多人表示，堵車費計畫不僅將給職業駕駛群體帶來經濟負擔，亦將迫使交通不便的通勤者採取迂迴路線前往曼哈頓，並令布朗士、60街以北和新州部分社區成為新堵塞區域。

此前已對收費計畫提訴的新州州長墨菲(Philip Murphy)遠程參加公聽會表示，堵車費雖然自稱以解決塞車和改善環境為目的，但其為MTA解決財政赤字的手段之一。他重申反對說，至少15元的費用對需要頻繁前往曼哈頓的新州居民而言「難以承受」，亦會令空氣汙染轉移至鄰近的新州社區。

MTA表示，待意見徵集期於本月11日結束後，當局將審查公眾評論，並考慮是否對當前方案進行更新。儘管有包括曼哈頓華埠代表等多方發起的訴訟，但目前未有法官對計畫頒布臨時禁制令。按當前流程，待意見整理完成後，MTA董事會將對計畫進行最終投票。

面對反對聲音，MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)強調，堵車費計畫勢在必行。他說，此計畫目前已是州法，因此當局必須以「有效的方式」履行。利博說，目前針對是否保留計畫已沒有討論空間，但收費結構仍有調整可能。除居民外，反對者還包括部分警員、急救員等群體。

若公眾希望提交意見，可訪問contact.mta.info/s/forms/CBDTP，或電郵至[email protected]和致電(646)252-7440及(212)504-3148。