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慶美中建交45周年 布碌崙首屆元宵花車遊行登場

記者顏潔恩／紐約報導
當日遊行吸引眾多民眾觀賞。(記者顏潔恩／攝影)
當日遊行吸引眾多民眾觀賞。(記者顏潔恩／攝影)

首屆布碌崙(布魯克林)慶元宵花車遊行24日在8大道華社舉行，同時慶祝美中建交45周年，當天超過100個社團、社區組織等參與的遊行隊伍，吸引各族裔民眾沿道觀賞；紐約州、市各級民選官員包括市長亞當斯(Eric Adams)、副州長戴加多(Antonio Delgado)等政要齊聚，提到見證布碌崙華裔人口激增，很榮幸與當地華人一起慶祝他們為之重視的傳統節日，有重要意義。

活動由美國亞裔社團聯合總會主辦、50多個華裔團體協辦，儘管該花車遊行首屆舉行，但規模宏大；當天恰逢天氣晴朗、溫度適宜，共有100多個社團、學校、樂隊、社區組織等組成的團體、八輛花車參加，同時也有其他族裔團體的加入，身穿象徵喜慶的紅色著裝，令遊行更多元化。

亞總會會長、大會主席陳善莊致詞表示，元宵節是華人重要的佳節，他希望通過在布碌崙舉辦的活動，向下一代華人傳遞和弘揚中華文化；同時期許當日的慶典傳播到世界各個角落，中華傳統將遍地開花。

身穿紅色唐裝的亞當斯表示，布碌崙擁有全美最大的華人社區之一，且華裔人口增長持續，想向該社區表達支持；「今年是象徵創新、繁榮的龍年，我祝願這個偉大的社區有美好的未來」，他當日也向亞總會和所有組織該遊行的團體頒布獎狀，感謝他們為紐約市的貢獻。

中國駐紐約總領事黃屏表示，元宵節是一個闔家團圓的節日，也是告別過去、辭舊迎新的日子，當日眾人藉由活動聚首，也是為了紀念美中關係建交45周年，「儘管過去的時光裡幾經波折，但最終還是令所有人都從中受益，我們正處在一個關鍵的時刻，希望大家都可告別過去、擁抱未來，兩國之間能注入更多正能量，重回正向的軌道。」

到場的還有布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)、布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)、州眾議會少數黨領袖巴克萊(William Barclay)、州眾議員寇頓(William Colton)、李榮恩、鄭永佳、Jennifer Rajkumar，州參議員曲怡文、市議員莊文怡、馬泰(Christopher Marte)、曼寧(Julie Menin)、Farah Louis等。

當日遊行路線從61街沿著7大道北部行走，至52街右轉至8大道再回走，終點在8大道交61街處；街道兩旁站滿圍觀的華人和外族裔民眾，沿街商店的店主和員工也從工作中稍息片刻，走出店來欣賞遊行，其中舞龍舞獅、樂隊表演都是很有看頭的節目，穿著傳統漢服服飾遊行的民眾也博人眼球，觀眾無不掏出相機頻頻拍照和攝影。

此外財神爺、巨型熊貓等也很熱門，吸引眾多小朋友提出合影要求；當日外出購物的居民林女士表示，剛好碰到遊行，便帶著孩子一同觀賞，遊行伴隨著喜慶的新年歌曲，氛圍感十足，很開心在美國街道上看見中華文化的傳揚。

亞總會感謝亞當斯對遊行的支持。(記者顏潔恩／攝影)
亞總會感謝亞當斯對遊行的支持。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
舞龍舞獅表演。(記者顏潔恩／攝影)
舞龍舞獅表演。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。熊貓是小朋友的最愛。(記者顏潔恩／攝...
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。熊貓是小朋友的最愛。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
首屆布碌崙慶元宵花車遊行24日在8大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 華人 8大道

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