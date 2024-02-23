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紐約亞裔心理問題求助 語言成阻礙

記者范航瑜／紐約報導
州參議員曲怡文在致詞中強調了將尋求心理幫助正常化的重要性。(記者范航瑜／攝影)
州參議員曲怡文在致詞中強調了將尋求心理幫助正常化的重要性。(記者范航瑜／攝影)

長期以來，受文化背景與語言障礙的影響，亞裔社區的心理健康問題一直未能得到應有的重視；亞美聯盟(Asian American Federation)22日公布首份針對紐約亞裔的心理健康報告，呼籲政府能正視亞裔碰到的問題，提供符合文化及語言需求的心理健康系統。

亞美聯盟22日公布的研究報告「尋求幫助，尋找希望：紐約亞裔的心理健康挑戰及解決之道」發現，長期以來，受文化背景與語言障礙的影響，亞裔社區的心理健康問題一直未能得到應有的重視，雖然州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯 (Eric Adams)今年都提出了心理健康議程，但有關亞裔的研究和資源都相對較少，許多紐約亞裔居民甚至不知道自己存在心理健康問題，也不會主動尋求幫助。

該份報告，使用了十種亞洲語言，對來自23個不同種族的543名亞裔市民調查；亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，希望政府與亞裔社區組織合作，共同建立一個便利、有效，並且在語言文化上更易接受的心理健康系統。根據報告結果，亞美聯盟提出了包括投資心理教育和發揮社區組織作用在內的多項政策建議。

州眾議員李榮恩(Grace Lee)在致詞中提到，雖然州府已經為擴大聯邦醫療補助保險(Medicaid，俗稱白卡)投入了大量資金，但更重要的並非提升報銷比例，而是擴大可報銷的服務範圍，包括教育和同儕支持(Peer Service)在內的心理健康領域。

州參議員曲怡文，強調了將尋求心理幫助正常化的重要性；她說，尋求協助是再正常不過的行為，隨著這份報告的發布，希望亞裔將能更好地找到所需的資源與支持。

隨著疫情期間反亞裔仇恨事件的增加，紐約亞裔面臨的心理健康挑戰亦日益嚴峻。亞美聯盟表示，希望以這份報告填補亞裔心理健康研究的空白，為醫療服務和立法機構提供更好的參考指導。該報告受到了來自韓裔社區基金會(KACF)的資助。

李榮恩希望未來可以能夠利用這些數據，為亞裔社區爭取到更多的資金和資源。(記者范航...
李榮恩希望未來可以能夠利用這些數據，為亞裔社區爭取到更多的資金和資源。(記者范航瑜／攝影)

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