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紐約糧食券App新增鎖卡功能 防盜刷

記者邢易霖／紐約報導
即日起，持卡人可通過在相關應用程式ConnectEBT，快速及便捷地鎖定與解鎖糧食券卡，嚴防犯罪分子在本人未使用的情形下盜刷。(美聯社)
即日起，持卡人可通過在相關應用程式ConnectEBT，快速及便捷地鎖定與解鎖糧食券卡，嚴防犯罪分子在本人未使用的情形下盜刷。(美聯社)

鑒於紐約糧食券盜刷猖獗，州長霍楚(Kathy Hochul)21日宣布，將為紐約低收民眾使用的糧食券卡(EBT)提供一項新功能，即日起，持卡人可通過在相關應用程式ConnectEBT，快速及便捷地鎖定與解鎖糧食券卡，嚴防犯罪分子在本人未使用的情形下盜刷該卡。

目前在紐約州及全國，許多犯罪分子都在使用暗藏在合法零售商店讀卡機上的盜卡器，盜取糧食券卡用戶的帳戶信息及個人身分帳號，從而在帳戶中盜取資金，州府為此推出了這一功能。

即日起，ConnectEBT應用程式將新增鎖定及解鎖功能，使用戶在不使用卡片期間以及在購物之後，都能一鍵鎖定他們的糧食券卡，阻止卡上未經授權的所有消費、餘額查詢和交易行為，保護紐約民眾免受糧食券福利詐騙或盜刷損失。

霍楚表示，低收民眾在為家庭購買食品和其他必需品時，不應該在結帳時發現自己的福利金被騙子竊取，將繼續採取行動，保護民眾免遭詐騙及盜竊，確保持卡人可以有效保護自己的福利金。

數據顯示，近六個月來，紐約市超過6萬居民遭遇了糧食券卡(EBT)盜刷事件，累計損失超過1900萬元，其中華人社區也未能倖免。

州府辦公室也提醒民眾，消費者在購物時應檢查讀卡機是否有隱藏裝置或任何異常情況，如膠痕、損壞或鬆動的卡機部件。如果懷疑機器出現問題，則需謹慎使用，通知商店負責人並聯繫當地警方，他們也呼籲民眾在輸入密碼時遮住密碼鍵盤，不定期更改密碼，每次交易後最好立即修改密碼，並定期檢查糧食券帳戶是否有未經授權的消費，如果交易意外被拒或收到錯誤代碼，請聯繫糧食券客服熱線、核實帳戶上的交易。更多資訊可上https://reurl.cc/WRVLoO查詢。

糧食券 福利 霍楚

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