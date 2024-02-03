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華埠遊民所訴訟遭法院駁回 社區將上訴、示威

記者劉梓祁／紐約報導
華埠遊民所訴訟遭法官駁回，社區將上訴並再示威。(記者劉梓祁／攝影)
華埠遊民所訴訟遭法官駁回，社區將上訴並再示威。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市府三年前將曼哈頓華埠百老匯(East Broadway)91號選於用作遊民所，但隨即遭到社區強烈抵制，指其對華人居民生活造成安全威脅，且前期調研工作準備不足，並將市遊民服務局(DHS)告上法庭；近日，法庭宣判決定駁回原告請求，稱其指控「毫無根據」，華埠社區則於2日表示，將上訴並預計於7日再組織示威。

將東百老匯91號用於收容遊民的想法最初在2021年由市府提出，在次年獲批並敲定承包商，但遭到大華埠民權聯盟和美國福建公所等組織聯合提告，至今施工延宕。

根據起訴書，原告認為市府並未遵循法定告知程序，且其完成的公平分配報告(Fair Share Report)對社區描述有誤；上月25日，法官阿利(Shahabuddeen Ally)做出決定，表示法院在「考慮被告所有主張後，認為它們毫無根據」。

法官阿利在駁回文件中寫到，所有與該遊民所相關的文件均能公開可尋得，且不存在事實缺陷，因此認定市府沒有違規行為。阿利還表示，市府在編寫分配報告時沒有「不當行為」，並「遵守了公平份額準則」，因此駁回原告認為的「武斷、任意、濫用職權或缺乏合理的基礎」。

對此，民權聯盟成員陳建閃、王鏑和律師鄭明佑、古奇(Edward Cuccia)及紐約東華協會主席于金山等人2日召開記者會表示，將再次組織大規模示威。

陳建閃表示，並不相信法官所做決定為正確，因此在和團隊法務思量後，決定「不停抗爭」；他說，華埠已因新冠疫情造成的犯罪頻發和監獄重建工作的推進，承擔著極大壓力，加之周邊已有多間遊民所，若再增加一個擁有120張床位、僅供男子的「安全避風所」(Safe Haven)，則會令已有大量長者和孩童的社區「負擔過重」。

鄭明佑則說，報告雖指在選址的半哩半徑內只有四間遊民所，但事實上為七間，屬於「故意且嚴重的疏漏」，並希望市長重新起草報告，和牢記身中40多刀而亡的韓裔李尤娜(Christina Yuna Lee)所帶來警示；古奇表示，社區預計在本月內提出上訴，要求法庭對市府發出「停止執行令」。

此次的示威，將要求市府重新考慮由市議員馬泰(Christopher Marte)提出的方案，將選址改為老人公寓，或與社區討論其它方案，示威時間暫定於7日(周三)下午1時，地點在東百老匯91號前。

東百老匯91號遊民所建案至今仍未結束，社區將於7日再舉行示威。(記者劉梓祁／攝影...
東百老匯91號遊民所建案至今仍未結束，社區將於7日再舉行示威。(記者劉梓祁／攝影)

遊民 華埠 百老匯

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