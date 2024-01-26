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法拉盛珠寶店搶案 又一嫌犯落網

記者高雲兒／紐約報導
陳伊娃(左一)和母親感謝負責該案的警探皮特科維奇(右一)。(記者高雲兒／攝影)
陳伊娃(左一)和母親感謝負責該案的警探皮特科維奇(右一)。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛於去年2月發生重大珠寶店劫案，不但損失接近百萬元，店主母親也受到攻擊；警方於24日稱，繼此案背後的頭目落網後，參與此案的其中一名嫌犯已被逮捕，將面臨搶劫罪的指控；店主得知後表示非常感謝，並對另一名嫌犯的落網充滿信心。

法拉盛富頓一號廣場內的戴蒙德瑞珠寶店，在2023年2月22日發生持槍搶案，兩名劫匪佯裝亞馬遜送貨員闖入店裡暴力搶劫，不但破壞店鋪，搶走價值逾百萬元珠寶，還毆打並威脅店主79歲的老母親，致其一度昏迷，身上有多處瘀青和外傷，且尾椎骨骨裂；案件發生後，引起巨大反響，市長亞當斯(Eric Adams)也在3月初到珠寶店視察，並承諾全力逮捕嫌犯。

案件發生不到100天，負責此案的紐約警探皮特科維奇(Michael Pitkewicz)就在去年5月向本報表示，已抓獲該犯案團伙頭目，檢察官將以持武搶劫和重罪襲擊(Armed Robbery and Felonious Assault)等罪名起訴，嫌犯或將面臨11年監禁。

24日，警方宣布已逮捕案發當天的其中一名嫌犯阿貝爾(Andrade Vargas, Abel)，今年21歲，報住在雪城。據知情人士透露，他在案發後立即潛逃出國，去年底入境後被捕。警方目前正積極追查剩餘的犯罪團伙和銷贓管道，以期達到一網打盡的效果。

聽聞此消息，店主陳伊娃表示十分感恩，也對警察刮目相看，相信很快另一名作案嫌犯和其他犯罪分子很快就能被逮捕；她尤其讚揚了警探皮特科維奇，稱對方每月都會和她聯絡，十分負責，「他不能告訴我案情情況，但是他和我說他還沒有放棄，他一直在追查，而且還很關心我母親」。

陳伊娃透露，她的母親仍在接受心理治療，她本人也因此事心有餘悸，因此決定在最近搬遷到友聯街附近，距離109分局更為接近，並對最近法拉盛巡邏的增加表示欣慰，對社區中所有關心此事的人和市議員黃敏儀表示感謝。

法拉盛 亞當斯 皇后區

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