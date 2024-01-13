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緊急制動遭破壞 肇地鐵相撞意外

記者許君達／紐約報導
數據顯示，地鐵緊急制動裝置破壞案件每年發生超過千起，其中大多數為無故破壞。圖為日前相撞地鐵。(MTA提供)
數據顯示，地鐵緊急制動裝置破壞案件每年發生超過千起，其中大多數為無故破壞。圖為日前相撞地鐵。(MTA提供)

日前在曼哈頓上西城地鐵列車相撞事故，造成至少24人受傷，地鐵也被迫停運近三天，目前事故原因仍在調查，近日當事司機接受訪問，證實一列事故列車的緊急制動裝置遭到破壞，才會導致地鐵相撞；數據顯示，類似破壞案件每年發生超過千起，其中大多數為無故破壞。

當事司機瓦倫丁(Andy Valentine)近日在採訪中表示，他的列車在事故前被乘客無故拉下了緊急制動閥門，現場無法立即修復，導致列車的前五節車廂失去電力和動力，只得清空乘客，並由仍有動力的後段列車將地鐵推進廠維修。瓦倫丁的崗位位於失能的前半部，他當時在車頭部位充當瞭望員，通過無線電通訊指揮後半部的駕駛員操縱車輛。

當列車在地鐵1/2/3線的慢行線上北向駛出96街站時，瓦倫丁發現前方道岔處的信號燈變紅，當時他呼叫調度室和後方駕駛員停車，卻無人聽到他的指令，該列車闖過紅燈繼續前行，隨後他的列車便與另一列正在從快行線轉軌進入慢行線的載客列車迎頭碰撞，導致載客列車至少一列車廂脫軌。

根據MTA統計的數據，緊急制動裝置遭到破壞時常發生；2023年全市共發生了1748次無故拉下緊急制動閥門的事件，造成7365個車次延誤，而根據事後調查，其中只有30次是因為確有發生緊急事件需要停車。

MTA則表示，緊急制動系統是依法強制安裝在所有地鐵車廂中的安全功能，當車廂內出現乘客暈倒、犯罪或衝突，以及乘客被車門夾住等突發事件，車內其他乘客可拉下緊急制動閥門停車。

目前，紐約地鐵車廂中的閥門僅為一根垂下的繩索或者把手，遭專業人士批緊急制動裝置太過原始，乘客亂拉閥門的事件才會頻發。

紐約大學工程學教授倉林克雄(Katsuo Kurabayashi)介紹，這種技術為一個多世紀前發明，為了避免意外發生，但已不合時宜，相關部門必須加強在安全方面的投入。

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