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威利點蓋880套平價屋 首期提前1年開工

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市政府要員及皇后區代表20日舉辦開工儀式，宣布皇后區威利點(Willet Points)平價屋項目一期計畫正式建工。(取自市長辦公室)
紐約市政府要員及皇后區代表20日舉辦開工儀式，宣布皇后區威利點(Willet Points)平價屋項目一期計畫正式建工。(取自市長辦公室)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)、皇后區長理查茲(Donovan Richards)、市房屋保護和開發局(HPD)局長卡里昂(Adolfo Carrion)等政府機構要員及皇后區代表，20日共同舉辦開工儀式，宣布皇后區威利點(Willet Points)一期計畫提前一年、於20日開工，這一計畫將在一期建造880套平價屋，總共建造2500套，為當地創造約1550個永久性工作崗位。

該項目由紐約市政府與皇后區開發集團(Queens Development Group)合作打造，後者為Related Companies和Sterling Equities的合資公司。它是紐約市近40年來規模最大的100%平價屋開發項目，一期階段共將建造逾2500套平價屋、3萬5000平方呎新公共開放空間，以及重大的基礎設施升級，預計在30年內將產生61億元經濟影響，創造1550個永久性崗位及1萬4200個建工機會。

據悉，該項目在一期階段，將在兩座中高層建築內建造880套平價房，其中40%房源的租金將低於或等於當地中位數收入的60%，15%的房源則將專門為曾經無家可歸的家庭保留。一期建房截至今年7月，已完成大部分地區的土壤及環境整治工作，預計在2026年底完工，之後預計將開發專為低收入長者保留的220套平價屋。

此外在一期建築施工的同時，紐約市政府與皇后區開發集團已為二期計畫推進「統一土地利用審查程序」(ULURP)的流程，二期建工預計將再增加1400套平價屋、新的酒店以及可容納2萬5000名觀眾的足球場。

與此同時，威利點也將進行基礎設施建設及升級，其中包括建造新的的街道、路標、人行道、樹木、照明、排水、雨水管理、水管及消防栓、下水道、公用設施等，並將提高地勢避免洪澇。

市長亞當斯表示，威利點象徵紐約市的未來，在未來，所有紐約市民都能居住在靠近好學校、高薪工作地點、戶外空間和擁有公共交通設施的安全公寓當中，並且還能負擔得起。「今天，我們正在開工一項千載難逢的項目，建設40年來我市最大的100%經濟適用房的開發項目，致力解決住房危機」。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)表示，將近100年前，知名作家費茲杰拉德(F. Scott Fitzgerald)曾描述威利點的荒涼。這片廢土如今將轉變為供有限收入民眾居住的家園，「這是一個重要的公私合作夥伴關係，將為人們帶來對未來的希望」。

皇后區威利點(Willet Points)將在一期建造880套平價屋，總共建造2...
皇后區威利點(Willet Points)將在一期建造880套平價屋，總共建造2500套，為當地創造約1550個永久性崗位。(取自市長辦公室)

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