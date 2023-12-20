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整修皇后大道 聯邦撥3千萬 洗刷「死亡大道」汙名

記者張心／紐約報導
有「死亡大道」之稱的皇后大道，將從2024年秋季起，將加裝高架人行道和分層單車道。(記者張心／攝影)
有「死亡大道」之稱的皇后大道，將從2024年秋季起，將加裝高架人行道和分層單車道。(記者張心／攝影)

被視為紐約市最危險道路，甚至有「死亡大道」(Boulevard of Death)惡名的皇后大道(Queens Boulevard)，19日獲聯邦3000萬元撥款，不僅將對部分路段重新規畫和整修，還將首次提供高架人行道和分層單車道，並配置科學坡道和緩衝護欄等，以期全面改善皇后大道的交通安全。

皇后大道是皇后區乃至全市最繁忙的主幹道之一，周圍遍布商業中心和居民區，24小時都有行人和車輛經過。但由於照明設備不足，加上該大道十分寬闊，行人通常沒有足夠的時間過馬路，導致交通事件頻發。據市府統計，1990年至2017年間，至少有186人死於皇后大道，他們多為被車輛撞死的無辜行人。

為了改善這一狀況，市府19日宣布獲得2975萬元聯邦資金，投入皇后大道的長期翻修計畫，預計將在2024年秋天開始動工，三年之內竣工。主要改動將位於羅斯福大道(Roosevelt Avenue)到73街(73rd Street)的皇后大道路段，因為這是整條皇后大道上，死亡事故率最高的路段，僅在2009年至2014年間，就有42人在此被撞身亡或導致重傷。

市交通局預計將擴建輔路中間帶，首次提供連續的高架人行道與分層單車道；重新配置科學坡道，以縮短行人過馬路的距離，並保障透明可預測的駕駛環境；改善公車站的等車環境，保證車站無障礙設施；安裝植物緩衝區和垂直護欄，避免行人受到交通干擾；增加大量的全新街燈、公共座椅和植物景觀區。

據市府統計，以上舉措曾在全市部分路段作過試點，證明能夠使車禍總數減少13%、行人傷亡數減少42%、單車騎士受傷數減少12%、受傷總人數也可減少4%。

皇后區國會眾議員孟昭文表示，皇后大道是選區交通要道，但多年來事故頻發，這筆經費對選區民眾安全十分重要，她將同市府一同推動皇后區交通安全提升。

與此同時，市府還將經費中的360萬元，用於收集電單車、電動滑板車車禍傷害數據，以更好研究此類新興電動工具的「殺傷力」和傷者健康恢復情況。另有240萬元用於為市府1700輛專用車，升級智能限速輔助技術。

皇后區 Boulevard 眾議員

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