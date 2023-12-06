市長投書：市房屋局開放平價屋居民投票 翻修改建決策權歸民眾

市長亞當斯投書世界日報，致力於持續將平價屋住房翻修意見權利，交還給居民。(紐約市府提供)

安全又廉宜的平價屋 是帶領民眾和城市走向繁榮的關鍵之一，這點我深有體會。記得小時候，我差點流落街頭，有時候要拖著裝滿破舊衣服的垃圾袋到學校，因為不知道當晚能住在哪裡。吃過這種苦，我不希望有更多孩子再吃跟我一樣的苦；那種只為今朝不知明日的焦慮和擔憂，「扼殺」著對未來的一切嚮往。

這一經歷影響了之後成為市長的我，使我每每把住房問題擺在政策前列，致力於盡快解決住房危機。這就是為什麼我們要把市房屋局(NYCHA)納入全市整體住房規畫，努力創建公共住房保護信託基金，不斷開發新的聯邦資金以解鎖更多維修款項……因為我們知道，紐約市 每17位居民中，就有一人住在市房屋局的政府樓中，如果不能審慎對待市房屋局面臨的問題，就無法長期緩解住房短缺。

然而，我們也意識到，在市房屋局的管理中，居住的居民一直被排除在決策對話之外，他們才是對平價屋的最有發言權的人。這引發了我深深的思考，於是決定從上個月開始，給予平價屋居民對住房翻修管理的投票權，請他們來為紐約市未來數十年的住房改良發表意見。這看似一小步其實是一大步，我們由諾斯特蘭德住宅(Nostrand Houses)開始試點，鼓勵其居民在100天內了解他們的權利、發出他們的聲音、做出他們的選擇。

而這只是一個開始，接下來布朗士 河畔附加住宅(Bronx River Addition)的居民也將開啟他們的「100天」。該平價屋此前因為基礎建設存在問題，而導致居民被迫搬遷，是時候請他們說出不滿，為他們重塑家園。我也會持續努力，請市房屋局持續將決策權交到居民手中，幫助每個市民維護好住房——這一「美國夢」的基石。