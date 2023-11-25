華埠迎「小商業周六」 老店獲認證

老牌禮品店經營者丁明明首獲商改區認證。(記者劉梓祁／攝影)

隨著感恩節及假日季的到來，傳統年末購物高峰亦隨之展開，如「黑色星期五」等各大促銷活動紛紛拉開帷幕，成為民眾消費和放鬆的重要節點；此外，面向社區及小型商家的「小商業周六」(Small Business Saturday)也會在24日(今日)舉行，專為支持各區小企業而設，鼓勵消費者親臨獨立和老牌店鋪進行消費。

感恩節的結束及黑五 的到來，通常被視為聖誕購物季的開始，在此期間，各大商家都會提供大量折扣和促銷活動。除此之外，針對小型購物場所的小商業周六則設在次日，與主要針對大型零售和電子商務的黑五和網購星期一(Cyber Monday)相對應，而華埠 亦會如往常般參與其中。

與過去數年相同，本次小商業周六由華埠商業改進區負責協調工作，其行政總監陳作舟表示，與黑五當日消費者前往商場搶購家具、電器等大物件不同，感恩節後的周末首日則希望公眾通過購買具有社區特色的商品或食物來支持小商家。據了解，本次活動會由全市所有商改區 共同參與，並得到美國運通(American Express)的再度支持。

黑五過後，華埠迎來小商業周六。(記者劉梓祁／攝影)

這一活動最初由美國運通在2010年發起，目的為幫助小企業獲得曝光，並鼓勵消費者在假日中在社區內購物，得到現任、歷任市長、州長及總統的廣泛支持。據統計，全華埠範圍內有超過90%商家為小企業，且有近1700家商鋪沿街開設。陳作舟指，對華埠等沒有梅西、沃爾瑪等連鎖大型商店的社區而言，小商家是區域經濟的核心和生命線，且經營利潤十分微薄，無法參與黑五競爭，但十分依賴遊客的支持，以消費美食或紀念品。

為幫助推廣小商家，華埠商改區即將推出「居民最愛店鋪」(Neighbors' Favorite Business)認證計畫，向公眾推薦深受居民喜愛和支持的商家。其中，首個認證標籤已發予宰也街(Doyers St.)「丁家禮品店」(Ting's Gift Shop)。作為歷史最悠久的店舖之一，此店被視為「唯一正宗唐人街禮品店」，於1958年由香港移民創立，以獨特、傳統商品聞名，包括代表華人文化的飾品、禮品，如陶瓷、茶具、雕像和扇子等。

前往華埠消費人士，有機會獲得紀念帆布袋。(記者劉梓祁／攝影)

目前經營者、第二代家族成員丁明明表示，期望有更多遊人能在周六當日進店查看「不是每處都有的商品」，但並非必須購買，因為只要有更多人前往華埠，便能帶動整個社區的活力，是每個人都樂於看到的景象。此外，當日前往華埠消費人士，亦有機會在多個商家處獲得紀念帆布袋一個。