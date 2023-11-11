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紐約市低收入者用住房券 上州多郡抵制

記者張心／紐約報導

紐約市府9月底宣布可在五大區外使用住房券後，上州多郡陸續出台禁令，阻止低收入紐約市民到上州租房；目前，市府尚未介入協商，只表示在密切關注事態發展。

市長亞當斯(Eric Adams)9月26日曾頒布新規，改變「城市遊民和預防驅逐補助」計畫(CityFHEPS)發放的住房券僅限於紐約市內使用的規定，允許住房券可在紐約州62個郡中通行，旨在緩解紐約市遊民所壓力的同時，也為低收入群體提供更多居住選擇。

但此舉遭到上州多郡抵制，奧奈達縣(Oneida County)、布魯姆縣(Broome County)、洛克蘭郡(Rockland County)三個郡政府，在紐約市新規出台後即頒布禁令，明確禁止房東接受CityFHEPS住房券，違者將處以2000元罰款和輕罪指控。

洛克蘭郡律師赫伯奇(Tom Humbach)表示，紐約市不能單方面驅逐貧困人口。但此舉顯然違反了紐約州2019年出台的法律，即禁止對收入進行歧視，不能因為租金方式不同，而拒絕潛在租客的租房意願。

「我不知道為什麼他們要拒絕這些有能力支付房租的紐約客。」紐約市公平住房司法中心(Fair Housing Justice Center)政策協調員麥肯茲(Britny McKenzie)指出，這項存在明顯歧視的禁令可能面臨法律挑戰；但目前，州檢察長詹樂霞(Letitia James)和州長霍楚(Kathy Hochul)，沒有對上州郡縣政府出台的住房券禁令發表評論。

紐約市府目前也未採取任何協商舉措。市遊民服務局發言人瑪莎(Neha Sharma)表示，當局正在「監控」日益增加的針對CityFHEPS住房券的禁令，亞當斯希望全州各地的合作夥伴，能夠張開雙臂並為紐約客提供工作機會。

對此，奧奈達郡郡長皮坎特(Anthony Picente)回應，不認為禁令違反了州法律，擔心住房券會破壞當地房地產市場，「我們不希望房東們會有差別待遇，好比覺得來自紐約市的租客能支付更多，於是放棄本地的租客市場。」

紐約市 上州 低收入

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