康乃爾華生仇猶被捕 母親強調已道歉

戴佳宇所發仇恨言論。（取自起訴書）

康乃爾大學(Cornell University)一名華人學生上月因發布仇恨言論而遭逮捕並被聯邦控罪，其家人事後稱他患有精神疾病，但法官迄今尚未考慮是否對被告進行保釋；在月初首次過堂後，其母親公開表示，其子已在第一時間發表道歉貼文，並出現抑鬱症加重情況，但外界沒有完整呈現事件經過。

根據當地警方，21歲的華裔大三學生戴佳宇(Patrick Jayu Dai, 音譯)在上月31日遭到警方逮捕，因他揚言謀殺或傷害同校猶太 群體，被以聯邦刑事罪名起訴。起訴書顯示，紐約北區聯邦檢察官辦公室指控其「使用跨州通信發布威脅要殺害或傷害他人」，若罪名成立，最高將面臨五年徒刑與25萬元罰金。

在本月1日過堂後，戴佳宇的母親劉冰(Bing Liu, 音譯)於本周公開表示，其子已在被捕前幾日為所發布威脅言論道歉，並相信事件發生部分原因由其服用的抗抑鬱和焦慮藥物導致。劉冰所指貼文顯示發布於10月28日，內文開頭寫道「對不起，人們在現實生活或在線空間中都不應該容忍分裂言論。我為此道歉。」

另外，文中還提到，「一個更卑劣的人可能會試圖藏在面具之後，這正是我所做的。因為千里之外的殘酷戰爭而呼籲對人們施以暴力是可恥的。更可恥的是，以無辜平民為目標是沒有任何藉口的，更不用說我的同學了。」

聯邦檢察官則表示，戴佳宇在發布的多條貼文中威脅要「掃射」主要供猶太學生用餐的食堂，並在校園帶上突擊步槍，對大學內的所有猶太學生開火。為此，檢方以危險和逃跑的風險為由申請對他拘留，並交由聯邦法警監管。

劉冰說，該道歉貼文由聯邦公共辯護律師交予手中，並是所收到一攬子證據中的一部分。對於兒子所面臨指控，她認為其清白或有罪尚未確定，並強調道歉貼文中的言辭更接近戴佳宇本人作風，且在他被捕前發布。

因此劉冰質疑道，檢察官、聯邦調查局和校方並未公開分享作為「重要信息」的道歉貼文，導致媒體無法完整呈現兒子形象，並對他「未來」發展造成傷害。該帖子目前已無法在網絡搜得，聯邦檢察官亦拒絕就此案發表評論。

劉冰回憶指，在威脅言論首次出現當周，戴佳宇與15歲的弟弟留在家中，因他的抑鬱症狀疑似加重。因擔心長子心理健康 ，劉冰會在每周五去校園接其回家，並在周日送回。她形容戴佳宇在課堂內外都非常有紀律性，但曾因過渡困難而休學三個學期，並疑在新冠疫情 早期加劇心理困擾。

據了解，今年夏天戴佳宇被要求服用抗抑鬱藥物，但他曾抱怨其令自身感覺更加不適。劉冰表示，萬聖節當日曾給兒子發去短信，但沒有收到回應，隨後驅車去校內尋找，後被警員告知兒子正接受詢問。

調查期間，聯邦探員亦前往戴佳宇家中搜查，沒收多台筆記本電腦，以及一把母親購於2020年的獵槍。劉冰說，兒子從未接觸槍支，也從未對猶太人表現敵意。在以哈戰爭持續下，曾在2000年在以色列攻讀研究生學位的她還指，兒子曾將政治黨派化視為「疾病」，認為善良才是正道。

消息指，戴佳宇的案件或會涉及心理健康評估，其家人亦計畫會見心理治療師、討論治療方法。公開資料顯示，戴佳宇的父親為中國天津大學教授戴建明，研究領域為「太赫茲波光子學、超快激光與現象」，並曾在羅切斯特大學(University of Rochester)任教。