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紐約市長投書／未來10年 打造人人住得起的紐約市

記者張心／紐約報導
市長亞當斯投書世界日報，致力於未來10年，把紐約市打造成人人都住得起的城市。(市長辦公室提供)
市長亞當斯投書世界日報，致力於未來10年，把紐約市打造成人人都住得起的城市。(市長辦公室提供)

我和團隊在上月底出台了全新的住房計畫，力求未來十年左右新建10萬套全新住房，解決工薪階層打工人「住不起房」的難題，這其中蘊含著我們對紐約市未來住房建設的願景，也包含我們希望改善過去相關政策不足的決心。

1961年，紐約市推出了紐約分區決議(1961 Zoning Resolution)，極大地改變了我們城市60多年來建造住房和辦公空間的方式，限制了某些社區可以建造的住房類型，并有效地決定了誰可以居住在哪裡。

回溯歷史，當年的政策目標旨在促進種族隔離，優先考慮高速公路和汽車，而非住房和大眾交通，由此一步步造就了今日「住房難」的局面。

如今，一半的紐約市民被租金壓垮，他們不得不將收入的30%用於租房；在一些社區中，這個數字甚至更高。我們看到，太多的市民因為租金而苦苦掙扎，不少人不得不居於貧困或流離失所，於是我們迫切希望徹底結束這項不公平的歷史政策。

全新的住房計畫將全面放寬住房分區限制，以「在所有社區加增住房」為宗旨，為所有市民建造足夠的居住空間。人們會看到更多現代化的公寓樓、美麗的磚石樓宇、可負擔的平價屋⋯⋯它們還都將靠近交通樞紐，為來到這個城市打拼的年輕人、追求「美國夢」的新移民、想要在自己的社區養老的長者們，實現「住得起房」的人生理想。

我們的計畫將鼓勵更多平價屋的建設，把許多未使用的辦公樓轉化為公寓，允許房東把閒置空間改造為住房，取消住宅旁最低停車位的配置要求。我們也希望不斷優化住房內部設計，擴建長者公寓的面積，並提供更多小型的公寓，減少單身成年人的合租尷尬。這些願景不會離我們太遠，現在市規畫局已經開始推進，最早於明年秋天，我們將看到新計畫的生效。

在我看來，供不應求是紐約市房價居高不下的根源，唯有供大於求才能徹底降低租房成本，還給市民一個無壓力的居住未來。

紐約市 租金 平價屋

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