華人家長疾呼 資優班不受小班案影響

請願書指如果想要小班案順利推行，就得先確保建立足夠的校園空間。(本報檔案照)

繼9月22日致信紐約州長與州立法機構，要求調整「縮小班級規模」法案適用範圍之後，以華人家長為首的教育倡導組織「PLACE NYC」，本周再度發起連署簽名活動，計畫在10月7日(周六)將此請願書上交相關部門，確保資優班 、特殊高中 等優質教育機構不受影響。

Place NYC共同創辦人朱雅婷表示，這封名為「不要限制招生人數、不要剝削資優課程與空間」的請願書，將在收集家長簽名後，上交給班級規模工作小組(Class Size Working Group)。此舉主要是不使資優班、特殊高中、按成績錄取的學校受到「縮小班級規模」法案影響，「這些學校班級人數大多都高於新法案規定，並且缺乏空間擴張的條件，我們希望市教育局 能夠先確保創建足夠的教室，而不是為了滿足新法要求一味減少優質教育名額。」

教育維權人士臧東慧也表達贊同，認為請願書寫得「非常完美」，他表示，不反對小班制，但是如果要求特殊高中達到小班制要求，就應該先像皇后區很多小學，比如第303小學、第174小學、第144小學那樣，造好新的教學樓，「這樣小班制的問題就迎刃而解了。」

臧東慧還說，如果並未建立足夠的教學空間，那麼應該先赦免資優班與特殊高中等優質教育機構。

請願書中強烈反對就資優班、特殊高中、按成績錄取的學校等備受歡迎的教育機構設置人數限制，並直指新法案勢必會減少相關機構招生名額，「如果想要縮小班級規模法案推行，就得先確保建立足夠的學校空間。」