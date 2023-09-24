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俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

記者顏潔恩／紐約報導
林柄鑾與家人。(親屬提供)
林柄鑾與家人。(親屬提供)

俄亥俄州包陵格林市(Bowling Green)日前發生兩名華男遭槍擊斃命案件，槍手為在同家餐館上班、不滿被辭退的62歲王曉松，目前已被捕控罪；兩名死者的親屬日前抵達布碌崙(布魯克林)，聯合美國亞裔社團聯會總會召開記者會，揭露驚魂的案發經過。據悉兩人為郎舅關係，突命喪黃泉，留下妻孩、老父母親陷在萬分悲痛中，成天以淚洗面。

17日凌晨當地一處民宅發生一起二死一傷的槍擊案，死者為36歲的黃志春、40歲的林柄鑾；而兇嫌王曉松已落網，被控兩項謀殺、一項襲擊他人罪名，被法官下令繼續收押不得保釋。

黃志春、林柄鑾的遺孀、幾名孩子、以及老父母親等人近期造訪亞總會，披露了幾人之間的關係、還原案發情形；黃志春是家裡的老大、而林柄鑾是他的妹夫，兩人不是外界傳聞的日式餐廳Ninja Hibachi Sushi Steak House的老闆，都只是小股東，因是大老闆的得力助手才獲得一些股份，與兇嫌是同事。

●宿舍逃命 肩膀中彈受傷

林柄鑾的妹夫李先生當晚也在案發現場，他指王曉松是重慶人，在餐館當廚師一年多，個性多疑，總覺得別人在欺負自己，常跟其他同事吵架；本月16日，王曉松和壽司師傅又吵起來並動手打人，被其他員工拍了下來，林柄鑾告知了大老闆後，王當晚就被炒了。

這時，王提出要兩個月的工資作為遣散費、3000元修車費以及報銷回到紐約法拉盛的車油費，要求大老闆在下班後來到員工宿舍，和他把帳算清楚。之後，大老闆因忙於其他餐館的事，由林、黃兩人代為出面，當晚11時30分左右，他們來到員工宿舍的三樓與王見面。

同住宿舍的李先生說，剛開始一群人在樓上說話都很小聲，不知什麼時候傳來劇烈爭吵，隨即便聽見槍響；他和太太、其他人察覺不妙，趕緊往後門方向跑，這時壽司師傅開房門出來問發生什麼事，被正在下樓的槍手碰見並開槍，其肩膀中彈受傷，目前無性命危險。

李先生表示，逃跑過程中才想起屋裡還有小孩，繞回前門要去救他們，卻碰到提著槍出來的王曉松，只好又轉身往後門跑；王朝著他們的方向連開幾槍，但並沒有打到他們，後來接報抵達現場的警方在屋內將熟睡的孩子抱出來，交還給夫婦倆。

案發時住在賓州的黃志春太太表示，已到俄州見到丈夫的屍首，他身上共中了三槍，其中致命的一槍打在頭上，而林也是頭部中了兩槍，發生命案的宿舍地上和門全部都是血，場面很血腥。

●痛失兒子女婿 老父淚崩

據親屬所述，黃志春留下七歲、四歲和兩歲的小孩，林柄鑾則還有一對四歲的龍鳳胎，出事前兩人都是家裡的頂梁柱，如今親屬不僅要面臨失去他們的傷痛，生活也會陷入困境，兇嫌給兩家人帶來的傷害只會愈來愈多。

在記者會上，兩名死者的老父母親哭得尤其傷心欲絕，黃家老父親含淚說道，一瞬間便失去唯一的兒子和女婿，讓老人家怎麼繼續活下去，責怪兇手心太狠；林柄鑾年近70歲的老母親說，今年2月才與丈夫由兒子申請來美，一家人幾經多年終於團聚，出事一個月前才一起去加拿大旅遊，「我們才剛來，兒子就丟下我們走了，再也看不到兒子了」，幾乎哭暈過去。

她繼續說道，兒子生性善良、不會罵人；儘管王常與其他人吵架，但兒子會盡力化解矛盾，待兇手很不錯了，沒想到對方卻如此殘忍。

黃志春太太表示，丈夫每隔三、四個月會回家探望，都是為了過上更好的生活而努力打拼，回家幾天又匆匆趕回餐館上班；她形容丈夫為人憨厚老實、不會和人起爭執，連說話都輕聲細語，到現在都無法相信，他竟然就這樣離開了。

●僑團呼籲 社區出手相助

亞總會會長陳善莊希望發揮拋磚引玉的作用，率先為兩家人各捐贈1000元，用於支付他們日後的生活開銷、孩子的教育費等；他也感慨，服務社區的20多年裡，兇嫌只為小事、心有不甘就置他人於死地，相當罕見又很痛心，希望死者安息、生者振作。

有意捐贈的民眾，可通過zelle轉帳，輸入[email protected]將善款轉發到兩家人的聯名帳戶中，或寄支票到2838 S Sheridan St,Philadelphia, PA 19148，收信人和支票收款人寫Meiqin Huang，備註(Memo)寫「For 黃志春和林柄鑾家人」。

黃志春與家人。(親屬提供)
黃志春與家人。(親屬提供)
林柄鑾的父母親、妻小。(記者顏潔恩/攝影)
林柄鑾的父母親、妻小。(記者顏潔恩/攝影)
黃志春的父母親、妻小。(記者顏潔恩/攝影)
黃志春的父母親、妻小。(記者顏潔恩/攝影)
死者的家屬日前聯合亞總會召開新聞發布會。(記者顏潔恩/攝影)
死者的家屬日前聯合亞總會召開新聞發布會。(記者顏潔恩/攝影)

俄亥俄州 支票 槍擊

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