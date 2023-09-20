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不滿被炒？俄州餐館華男槍殺2人 還追到屋外開槍 熟睡幼童躲過

特派員黃惠玲／綜合報導
王小松自己也住在日前開槍行凶的屋內。(zillow網站截圖)
王小松自己也住在日前開槍行凶的屋內。(zillow網站截圖)

俄亥俄州日餐店命案，包陵格林市警局(Bowling Green Police Department)19日發布更多信息指出，兇嫌王小松(Xiaosong Wang，以下均為音譯)開槍時，案發民宅的屋內至少有五人，且有一名四歲兒童在睡覺，槍響後大家紛紛往外逃命，王小松還追到屋外開槍。

警方也提到，一名目擊者向警方表示，王小松相信自己已被當地的日餐店解雇。

警方搜查房屋時發現屋內有多名槍傷受害者，還有一名睡在床上的兒童，警方立即將這名未受傷的孩童抱給逃到屋外的父母。

據指出，嫌犯與受害人都在該市的日餐店Ninja Hibachi Sushi Steak House工作；一名目擊者告訴警方，王小松剛被餐館開除。

涉嫌槍殺36歲的黃志春(Zhichun Huang)與40歲的林兵鑾(Bing Luan Lin)的王小松，因此被控兩項謀殺罪，王還向第三名受害者的肩膀開槍而被控重罪，第三名受害者後經送醫治療已經出院。

包陵格林市警官斯卡夫(Adam Scaff)說，槍擊案發生時，屋內至少有五人，王小松在槍擊案發生前也住在該棟民宅。

17日凌晨12時8分，該警局接到伍德郡警長辦公室電話表示，接到一名男性撥打911報警，稱他需要幫助，警長辦公室接聽者當時聽到背景有槍聲；另一通報案者說，街上有很多人跑來跑去，有人開槍。

第一名警察抵達現場時，王小松正從案發民宅走出來，警察用槍指著王小松，命令他舉起雙手，警察接著看到一個銀黑相間的東西，從其右邊的褲子口袋伸出來，當王小松遵照警察命令趴在地上時，警方從其口袋裡發現兩把手槍，接著還在他右側褲子的大口袋裡，發現三個裝滿子彈的彈匣，褲子左側的大口袋也有四個彈匣，褲子後面口袋還有一把折疊刀。

王小松在沒有反抗的情況下被捕，目前關押在伍德郡監獄，由於語言障礙，一名中文翻譯正在協助警方調查。

該起槍擊案發生後，曾有人在微信公開了一段影片，並稱王小松是因被開除才挾怨行凶，該段影片拍攝地點明顯為餐館廚房，一名白頭髮長相很像王小松的男子，不知何故與幾位餐館同事口角後動起手來，一名穿著餐館黑色制服的男子試圖勸架，從畫面中可以明顯看到神似王小松的男子滿臉怒氣。

槍擊 俄亥俄州 微信

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