「料理鼠王」來了？華埠酒吧劇場櫥窗衛生「A」級標牌旁驚現老鼠

TikTok影片顯示，老鼠在餐館衛生評級標牌旁徘徊。(取自TikTok)

曼哈頓華埠 附近一家酒吧劇場 近日因櫥窗內有老鼠招搖過市而在社群媒體TikTok 上引發關注。諷刺的是，在TikTok影片中，老鼠出沒的位置正好就在衛生評級為「A」的標牌旁。圍觀的眾多TikTok用戶還聯想到了經典卡通電影「料理鼠王」(Ratatouille)，並以此打趣。

事發地點位於曼哈頓下城企李士提街(Chrystie St.)交地蘭西街(Delancey St.)路口北側，緊鄰華埠。短影音內容顯示，一隻體型不小的老鼠在這家名為Dixie Place的酒吧劇場櫥窗前反覆逡巡近十秒，然後逃走。而展示「衛生A級」的標示牌就被擺在窗台上，老鼠的活動則完全圍繞著標牌。

「料理鼠王」的主角是一隻有烹飪天才的小老鼠，發布者為這部影片配上了聽上去頗顯俏皮的「料理鼠王」主題音樂「Le Festin」，而在影片背景音中，也能聽到拍攝者與不止一名同伴一邊拍攝一邊嬉笑的聲音。截至發稿時，這則短影音發布了22個小時，共收到9493個點讚，184條評論、417個收藏，並被轉發625次。很多留言用戶捕捉到了發布者的巧思，紛紛留言「小廚師」、「它是廚師長，不要驚擾它」等。

事發地點所在的街區房屋普遍較新，街道也相對整潔。(記者許君達／攝影）

不過，也有些用戶對於紐約的老鼠不那麼有耐心。影片下方幾則高讚數評論都提到了「衛生A級」的荒謬之處，還有人利用英文中老鼠(rat)與評分(rate)單詞寫法相似的特性玩起了諧音梗。

涉事商戶是一個兼營酒吧劇場與表演藝術場地的文化空間，是曼哈頓下城諸多文化創意空間之一，與華埠相距很近。由於附近少有餐飲小吃業者，當事酒吧劇場也只有飲品，不提供餐點，因而並非傳統意義上的鼠患重災區。

根據紐約市政府推出的鼠患地圖(Rat Information Portal)，當事建築最近一次鼠患檢查時間為今年6月13日，記錄為「合格」，意即沒有發現老鼠出沒。一名劇場工作人員表示，不知道TikTok上的事。