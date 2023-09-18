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「料理鼠王」來了？華埠酒吧劇場櫥窗衛生「A」級標牌旁驚現老鼠

記者許君達／紐約報導
TikTok影片顯示，老鼠在餐館衛生評級標牌旁徘徊。(取自TikTok)
TikTok影片顯示，老鼠在餐館衛生評級標牌旁徘徊。(取自TikTok)

曼哈頓華埠附近一家酒吧劇場近日因櫥窗內有老鼠招搖過市而在社群媒體TikTok上引發關注。諷刺的是，在TikTok影片中，老鼠出沒的位置正好就在衛生評級為「A」的標牌旁。圍觀的眾多TikTok用戶還聯想到了經典卡通電影「料理鼠王」(Ratatouille)，並以此打趣。

事發地點位於曼哈頓下城企李士提街(Chrystie St.)交地蘭西街(Delancey St.)路口北側，緊鄰華埠。短影音內容顯示，一隻體型不小的老鼠在這家名為Dixie Place的酒吧劇場櫥窗前反覆逡巡近十秒，然後逃走。而展示「衛生A級」的標示牌就被擺在窗台上，老鼠的活動則完全圍繞著標牌。

「料理鼠王」的主角是一隻有烹飪天才的小老鼠，發布者為這部影片配上了聽上去頗顯俏皮的「料理鼠王」主題音樂「Le Festin」，而在影片背景音中，也能聽到拍攝者與不止一名同伴一邊拍攝一邊嬉笑的聲音。截至發稿時，這則短影音發布了22個小時，共收到9493個點讚，184條評論、417個收藏，並被轉發625次。很多留言用戶捕捉到了發布者的巧思，紛紛留言「小廚師」、「它是廚師長，不要驚擾它」等。

事發地點所在的街區房屋普遍較新，街道也相對整潔。(記者許君達／攝影）
事發地點所在的街區房屋普遍較新，街道也相對整潔。(記者許君達／攝影）

不過，也有些用戶對於紐約的老鼠不那麼有耐心。影片下方幾則高讚數評論都提到了「衛生A級」的荒謬之處，還有人利用英文中老鼠(rat)與評分(rate)單詞寫法相似的特性玩起了諧音梗。

涉事商戶是一個兼營酒吧劇場與表演藝術場地的文化空間，是曼哈頓下城諸多文化創意空間之一，與華埠相距很近。由於附近少有餐飲小吃業者，當事酒吧劇場也只有飲品，不提供餐點，因而並非傳統意義上的鼠患重災區。

根據紐約市政府推出的鼠患地圖(Rat Information Portal)，當事建築最近一次鼠患檢查時間為今年6月13日，記錄為「合格」，意即沒有發現老鼠出沒。一名劇場工作人員表示，不知道TikTok上的事。

劇場 TikTok 華埠

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