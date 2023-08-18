經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

布碌崙 (布魯克林)一名華婦自今年起在8大道 一家匯款公司寄錢回中國，身分疑似因此遭到洩露，被不法分子用來洗黑錢，隨後也遭到美國國務院 (United States Department of State)調查；華婦17日接受採訪稱，雖未蒙受金錢損失，但暫且無法再用個人身分寄錢回國、護照號碼也被取消，造成回國計畫被打亂，相當無奈。

受害者黃女士稱，過去一直在8大道一家匯款公司給位於中國廣東的家人寄錢，今年2月起，她想要寄送一筆2500元的匯款，因超過限定額度而改到8大道交59街的另一家匯款公司寄錢；她提供證件和個人信息給該家公司，不久後家人也表示收到了錢，往後幾個月內，她繼續使用這家公司。

5月底，國務院的外交安全服務(Diplomatic Security Service)部門的調查人員突然找上黃女士十多年前居住的公寓，向其舊房東打探她的下落；一開始，黃女士還以為遇到詐騙分子，隨後根據調查人員留下的聯繫號碼打給他們時，對方說得煞有其事，這下又擔心會被捕。

再三確認不會被逮捕後，黃女士與調查人員約在家門外會面，他們通過電話翻譯服務與其溝通；期間對方拿出一張表格讓她填寫，並詢問最後一次寄錢的日期、寄到哪裡，以及是否寄過一筆4900元的款項等，黃女士回憶，2月至5月間曾在該家匯款公司寄過三次錢，但數額加起來都未超過4900元。

不僅如此，表格上也列出十幾家位於7、8大道上的匯款公司名字和地址，調查人員還刻意詢問她是否曾在7大道某家匯款公司寄過錢，她事後才恍然，猜測這些匯款公司都不正當，或已被列入調查名單中；調查人員最後也提到，有人利用她的身分寄了大筆錢回中國，將繼續聯繫她配合調查，其美國護照號碼也已被註銷，等偵查完畢後將寄送新的護照。

黃女士隔日到68分局詢問，在警員確認下證實了調查人員的身分，確有此事，警方建議她無須再在警局立案，等待國務院調查即可；「雖然沒有金錢上的損失，但就是很麻煩」，黃女士無奈說道，現階段無法再寄錢回家，原本的回國計畫也被打亂，令她很煩惱。