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紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

記者顏潔恩／紐約報導
華裔一家四口日前在地鐵遭非洲裔少女攻擊。(本報檔案照)
華裔一家四口日前在地鐵遭非洲裔少女攻擊。(本報檔案照)

從內達華州到紐約市旅行的一家華裔四口，日前搭乘地鐵時遭三名非洲裔少女攻擊，引發高度關注，紐約市警正在調查是否涉及仇恨犯罪，據了解，目前已至少有一名少女向警方自首；紐約州眾議員李榮恩(Grace Lee)8日發布聲明，強調需加強紐約州公校學習亞裔歷史課程，消除族裔之間的誤解和歧視。

3日晚8時左右，51歲的楊蘊珣與丈夫、11歲的雙胞胎女兒坐在通往康尼島方向的F線地鐵，同車廂的三名非洲裔少女突然對著他們譏笑起來，三人不久後開始惡語相向，隨後更出手攻擊楊蘊珣和丈夫，期間另一名用手機拍攝的華裔林Joanna也遭到攻擊；據悉，其中一名少女曾發表種族歧視言論，目前介入調查的紐約市警，還在鑑定是否以仇恨犯罪進行調查。

8日李榮恩發布聲明指，對楊蘊珣一家以及林Joanna遭到言語和身體上的攻擊感到震驚，儘管這次攻擊還未鑑定以仇恨犯罪為由，但襲擊者對受害者一家使用了種族汙辱誹謗字眼，構成了紐約市另一起針對亞裔的暴力案件。

「最令人擔憂的是，這項案件是由一群青少年所引起」，她表示，需要投資在教育年輕人身上，改正他們錯誤的觀念；這也是與州參議員劉醇逸提出將亞太裔歷史納入全州公校課程法案的原因，「我們需要更努力建立一個讓包括亞裔美國人在內感到安全的城市」。

楊蘊珣8日表示，目前來自紐約市警移民外展部門(Immigrant Outreach Unit)的一名亞裔警員與她取得聯繫，並透露至少一名少女已向警方自首，在不久的將來或許會召開記者會；她此前便強調，雖希望涉事者落網，但並非出於讓他們接受懲罰的心態，而是希望有機會可以與他們好好溝通，化解誤會。

至於該案件如今已取得主流媒體廣泛的報導，她表示很欣慰引起大眾的關注，但覺得部分新聞媒體的報導具有煽動性，與她想要平息少女們怒火的原委有出入；不僅如此，她一直希望市長亞當斯(Eric Adams)會針對此事發表言論，但至今也未聽到消息。

紐約市 亞裔 仇恨犯罪

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