華裔紐約遊 遭非裔少女暴力攻擊

華裔一家四口日前在地鐵遭非洲裔少女攻擊。(林Joanna提供)

從外州到紐約市 旅行的一家華裔 四口，日前搭乘地鐵 時，遭到同車廂的非洲裔少女譏笑、惡語相向，還對受害家庭揮拳、拉扯頭髮，至今受害者身上仍瘀青、痠痛；受害者5日受訪時表示，希望引起市府關注，採取實際行動，促進各族裔間的理解以及和諧共處，目前警方則正在調查。

來自內達華州的楊蘊珣表示，她與丈夫、11歲的雙胞胎女兒在紐約市旅行，3日晚8時左右，一家人在曼哈頓搭乘一輛通往康尼島方向的F線地鐵；當時坐在對面的三名非洲裔少女，貌似覺得她蹺腳的方式和滑手機的姿勢很奇怪，不停發出譏笑聲，聲音大到引起她的注意，她抬頭看看對方後，不以為意地跟著笑起來。

三人看到楊蘊珣朝著她們笑，突然惡語相向，對著她大叫：「你在笑什麼？」，接著用「F」字眼、「Bitxx」等字眼辱罵，還叫他們「滾回你原來的地方」；楊蘊珣當下不明白為何非洲裔少女會如此生氣，猜想她們是在充滿憤怒的環境下成長，於是試圖溝通，鼓勵她們通過教育改變命運，「努力去擺脫妳們現在所處的困境」。

但此舉讓非洲裔少女更氣，從座位上站起來，並將楊蘊珣按在座位上拉扯她的頭髮、揮拳毆打；「到現在我和丈夫的手肘、背後都有幾塊瘀青，肩膀痠痛不已，頭皮被拉扯得生疼」；而其中一名女兒當下也受到驚嚇，不停哭喊著「我們走吧」。

這樣的過程，被坐在同車廂的華裔林Joanna用手機拍下；其中一名身穿白衣、情緒激動的少女發現後，接連三次跑到她面前，揮拳打她的頭，並將她推倒在地，拉扯她的頭髮，「她(少女)過來時我就馬上捂著頭，令我最慶幸的是她們身上沒有武器。」

除了林Joanna，其他在車廂的乘客也站出來幫忙；楊蘊珣說，「很多人站起來圍成一個人形盾牌，將我們包圍起來、保護著我們，讓我們知道大部分的紐約客還是熱心、善良的。」

動手的三名少女，後來在百老匯-拉菲逸街站(Broadway-Lafayette St.)下車，其餘車廂內的乘客以及楊蘊珣一家，也都在該站下車，轉搭乘下一班車；「在新車廂時，那些目睹過程的人，無論什麼族裔，都過來關心我們」，楊蘊珣說，一名帶著幼童的非洲裔母親真摯地跟她說，「若不是帶著孩子，我一定會出手，很抱歉你們經歷了這樣的事」。

對於非洲裔少女，是否因為種族因素而攻擊，楊蘊珣無法確定，但她也說，他們一家的衣著就像遊客，且亞裔給人的刻板印象就是不會反擊、不愛把事鬧大，「這幾點讓我們看起來就是很容易下手的目標」。

事後楊蘊珣也報警，她說：「我們不是生氣，只是感到很難過」；楊蘊珣和丈夫強調，分享遭遇並不是為了討回公道、或想要將這幾名少女繩之以法，更不想挑起兩個族裔間的矛盾和分裂，他們相信這起單獨的案件，並不代表整個紐約、或某群體的行為言論。

作為「黑人的命也是命」(Black Lives Matter，BLM)的支持者，夫婦倆明白非洲裔群體本身遭遇的不公和掙扎，在其群體社會中不一定有正常健康的成長環境，因此由衷希望他們能接觸更多出色的榜樣，「意識到他們不必走現在所走的路」。