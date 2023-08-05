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林建新意外離世 家屬：飲酒過度心臟驟停 追悼會11日舉辦

記者高雲兒／紐約報導
林建新近日離世，根據美國華人華僑聯合總會及其家屬，其死因為飲酒過度造成的意外。(美華總會提供)
林建新近日離世，根據美國華人華僑聯合總會及其家屬，其死因為飲酒過度造成的意外。(美華總會提供)

華裔企業家、社區人士林建新於近日去世，美國華人華僑聯合總會4日發表訃聞，表示經家屬確認及警方報告顯示，林建新因飲酒過度引發心臟驟停，為意外死亡；不過市警表示，目前法醫相驗報告仍未出爐，林建新的追悼會及出殯儀式，將分別於11(周五)、12日(周六)，在皇后區法拉盛舉行。

根據轄區市警109分局，警方於2日晚9時左右接到報案，趕到位於王子街36-36號五樓公寓案發現場後，發現林建新已經死亡，無其他人在場。據了解，事發前，林建新獨自暫住在紐約，他的家人分別住在芝加哥和費城

林建新之子林志東4日表示，林建新不幸死於飲酒過量所導致的腦出血，「爸爸和朋友喝酒後回家睡覺，就沒醒過來」；此前有部分媒體報導，林建新死亡地點為酒店房間，對此林志東也澄清，該處為自家住所，並非酒店房間。美國華人華僑聯合總會也於同日發布訃聞，內文寫：「經家屬確認及警方報告顯示，排除他殺緣故，因飲酒過度引發心臟驟停，為意外死亡，特此澄清」。

訃聞中表示，該會對林建新的離世倍感沈痛，「他是一位無私奉獻的在美華人領袖，在他的引領下，美國華人華僑事業迎來了蓬勃的發展」。

根據警方4日表示，目前仍未收到法醫報告，根據現場勘查，目前警方仍維持初步判定，表示林建新疑為用床單上吊自殺，實際死因仍須等待進一步確定。

據悉，林建新1971年生於福建連江，在廣東台山經商起家後，於1995年來美，從事地產行業，此後往返於美中兩國之間投資和經商，產業遍及芝加哥、費城、紐約，以及中國多地；在美期間，林建新積極投身公益，推動成立在美華人社團，生前一直擔任美國華人華僑聯合總會(ACUA)主席。

林建新追悼會將於11日下午2時至6時，在法拉盛的全福殯儀館舉行，地址為北方大道134-35號；出殯儀式將於12日上午9時舉行。

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