華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

林建新2日在法拉盛公寓身亡，警方初步判定為自殺。(美華總會提供)

華裔企業家、社區人士林建新 ，2日晚間被發現死於皇后區法拉盛王子街(Prince St.)36-36號的公寓內；根據警方初步判定，林建新疑似用床單上吊自殺，不過3日根據部分與林建新關係密切者均表示，從他平日及死前一段時間的表現中，難以看出有自殺動機，實際死因將待屍檢報告結果出爐。

根據轄區市警109分局，警方於2日晚9時左右接到報案，趕到位於王子街36-36號五樓公寓案發現場後，發現林建新已經死亡，現場則沒有其他人；根據現場勘查，警方初步判定林建新為自殺，但實際死因仍須等待進一步確定。事發前，林建新獨自暫住在紐約，他的家人分別住在芝加哥和費城 ，據了解，林建新家人已經趕赴紐約料理後事。

林建新1971年生於福建連江，在廣東台山經商起家後，於1995年來美，從事地產行業，此後往返於美中兩國之間投資和經商，產業遍及芝加哥、費城、紐約，以及中國多地。

在美期間，林建新積極投身公益，推動成立在美華人 社團，生前一直擔任美國華人華僑聯合總會(ACUA)主席，並在2018年推動成立美國中國留學生中心、2020年籌建費城的美國華人華僑博物館(The American Chinese Museum)。

不少與林建新關係密切的人士3日聽聞消息後，對他的死訊感到驚訝。紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光表示，林建新平日表現非常樂觀、且行動力十足。他回憶，7月上旬最後一次見到林建新時，他的情緒與往常相同，未見異樣，而且按照原訂計畫，他還將在幾天後，在紐約出席一所學校的落成典禮，「很難相信他會突然自殺」。

美國酒店華裔協會創會主席黃華清也表示，林建新年富力強、在美國事業順遂、家庭美滿，不清楚究竟是什麼動機，才會讓他突然自殺。

美國福建同鄉會陳鍵榕說，林建新近日業務繁忙，密集參與酒局，事發當晚即才喝了不少酒，根據林建新家人在社群媒體上發布的悼文中，也提到他是「酒後發生意外」。但陳鍵榕和林建新家人也都表示，一切要待屍檢結果出爐，才能下結論。